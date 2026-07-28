Как уличные фотографы обманывают туристов и что делать при вымогательстве

На российских курортах все чаще фиксируют случаи агрессивного вымогательства со стороны уличных фотографов с хищными птицами. Схема проста: туристам буквально насильно сажают на плечо орла или сову, а при попытке отказаться начинают вести себя вызывающе и грубо. Если же отдыхающий соглашается на снимок, его ждет финансовый капкан: итоговая стоимость услуг внезапно вырастает в два, а то и в четыре раза — буквально за «каждый взмах крыла или незаметно подсаженную вторую птицу. Что в таких случаях говорит закон? Обязан ли турист платить, если услугу ему навязали силой, и как правильно действовать под психологическим давлением уличных дельцов — разбирался MIR24.TV.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ, практикующий юрист Оксана Васильева разъясняет, что предложение сделать фотографию, даже если оно сопровождается фактическим действием (посадкой птицы на плечо), по своей правовой природе является офертой, то есть предложением заключить договор на оказание услуги.

«Однако, в соответствии со статьей №435 Гражданского кодекса РФ, оферта должна содержать все существенные условия договора, к которым статья №432 ГК РФ относит, в частности, цену услуги. В данном случае фотографы не объявляют стоимость заранее и не доводят до потребителя порядок ее формирования, а значит, их предложение не содержит существенного условия о цене и не может считаться надлежащей офертой. Кроме того, акцептом в силу статьи №438 ГК РФ признается полный и безоговорочный ответ лица, которому адресована оферта, о ее принятии. В рассматриваемой ситуации человек не дает добровольного и осознанного согласия на оказание услуги на предложенных условиях, поскольку цена ему не известна, а само действие по посадке птицы носит принудительный, внезапный характер и не может расцениваться как свободное волеизъявление. Следовательно, акцепт оферты отсутствует».

Что делать туристу, если ему уже посадили птицу — обязан ли он платить? Главное правило для туриста — не допускать начала ситуации. Самый надежный способ предотвратить проблему — вежливо, но твердо отказаться от предложения сфотографироваться и пройти мимо, не беря в руки животное и не позволяя сажать его себе на плечо.

«Если же контакт уже состоялся и птицу посадили на плечо, а затем начали называть неожиданную сумму, необходимо помнить, что вы не обязаны платить, поскольку это навязывание услуги, на которую вы не давали добровольного согласия. Спокойно, но уверенно заявите об отказе от оплаты, не поддавайтесь на угрозы и не вступайте в долгие споры — аферисты, как правило, не заинтересованы в привлечении внимания полиции».

Кстати, прежде чем платить, вы имеете полное право потребовать документы, подтверждающие законность деятельности таких «фотографов. Один из пунктов закона «О защите прав потребителей гласит, что потребитель вправе потребовать предоставления необходимой и достоверной информации об изготовителе (исполнителе, продавце), режиме его работы и реализуемых им товарах (работах, услугах), однако в большинстве случаев у них таких документов не окажется, что подтверждает незаконность их действий.

«Если спор зашел в тупик или вас пытаются запугать, сразу звоните в полицию по номеру 102. Соответственно, исходя из положений закона, можно сделать вывод, что платить турист в таких ситуациях не обязан», — подчеркивает Лариса Алешина.

Если вы столкнулись с незаконной деятельностью, первым делом стоит обратиться в полицию — это самый прямой и правильный способ защитить свои права. Вы можете позвонить в дежурную часть либо на единый номер 112. Поскольку такая деятельность является незаконной, правоохранители вправе привлечь нарушителей к ответственности.

Еще один вариант — обратиться в администрацию города‑курорта. В крупных городах, например в Сочи, для туристов работают горячие линии. Администрация может организовать проверки — правда, не самостоятельно, а совместно с уполномоченными органами.

Также можно подать жалобу в Роспотребнадзор: служба отвечает за защиту прав потребителей и поможет, если речь идёт о навязывании услуг.