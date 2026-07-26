Названы главные модные тренды у путешественников в 2026 году

Обозреватели Who What Wear назвали главные модные тренды у путешественников в 2026 году. Материал опубликован на сайте издания.

© Lenta.ru

Самой модной вещью у туристов в текущем сезоне стали гладкие глянцевые чемоданы. Особенной популярностью пользуются сумки и чемоданы ярких цветов, которые вытеснили из аэропортов черные и белые варианты. С желтым чемоданом, в частности, уже заметили супермодель Джиджи Хадид.

Что касается расцветок, актуальность обрели модели с персонализированной монограммой. При этом любителям путешествий с ручной кладью редакторы рекомендуют присмотреться к дорожным сумкам, которые также стали модными этим летом.

Подобные сумки представлены в ассортименте как масс-маркетовых, так и люксовых брендов, в том числе Bottega Veneta, Chanel и Gucci.

В июне внешность сотрудника Шереметьево вызвала ажиотаж в сети.