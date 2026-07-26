Эксперты рассказали, как защитить квартиру на время отпуска

Перед отъездом в отпуск нужно перекрывать воду и отключать от электроприборы в квартире, рассказали специалисты. Для дополнительной защиты можно установить систему контроля протечек. Их стоимость начинается от 16 тысяч рублей.

Еще одним способом защиты остается страхование жилья. По оценкам экспертов, страховой полис для квартиры со стоимостью отделки, имущества и гражданской ответственности по 500 тысяч рублей может обойтись в 7–8 тысяч рублей в год. Об этом пишет Москва 24.

Представитель Страхового Дома ВСК Людмила Карпова в эфире Авторадио ведущим вечернего шоу "Мурзилки Live" рассказала о разновидности страховых услуг:

"Сейчас очень много так называемых коробочных продуктов, которые оформляются без участия специалиста. Ты можешь сидеть у себя дома за компьютером, зайти на сайт и как бы заключить полис. Или, если ты все-таки хочешь, чтобы тебе проговорили условия, проговорили риски, то ты можешь обратиться к агенту. И агент тебе оформит полис и пришлет его тебе на электронную почту. Тут можно выбрать страховые суммы из предложенных вариантов, на что ты хочешь застраховать. Или как бы ты спрашиваешь совет у специалиста, например, описываешь какие-то особенности отделки твоей квартиры, и тебе эксперт может подсказать, учитывая, какая площадь твоей квартиры, сколько может стоить твоя внутренняя отделка".

Эксперт добавила, что квартиру может застраховать и арендатор, но возмещение при наступлении страхового случая он не получит, потому что у него нету так называемого имущественного интереса. В свою пользу он может застраховать домашнее имущество, которое он привез в квартиру. Например, свой ноутбук, одежду, гражданскую ответственность перед соседями.