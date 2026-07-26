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Эксперты назвали способы защиты квартиры на время отпуска

Авторадио

Перед отъездом в отпуск нужно перекрывать воду и отключать от электроприборы в квартире, рассказали специалисты. Для дополнительной защиты можно установить систему контроля протечек. Их стоимость начинается от 16 тысяч рублей.

Эксперты рассказали, как защитить квартиру на время отпуска
© РИА Новости

Еще одним способом защиты остается страхование жилья. По оценкам экспертов, страховой полис для квартиры со стоимостью отделки, имущества и гражданской ответственности по 500 тысяч рублей может обойтись в 7–8 тысяч рублей в год. Об этом пишет Москва 24.

Представитель Страхового Дома ВСК Людмила Карпова в эфире Авторадио ведущим вечернего шоу "Мурзилки Live" рассказала о разновидности страховых услуг:

"Сейчас очень много так называемых коробочных продуктов, которые оформляются без участия специалиста. Ты можешь сидеть у себя дома за компьютером, зайти на сайт и как бы заключить полис. Или, если ты все-таки хочешь, чтобы тебе проговорили условия, проговорили риски, то ты можешь обратиться к агенту. И агент тебе оформит полис и пришлет его тебе на электронную почту. Тут можно выбрать страховые суммы из предложенных вариантов, на что ты хочешь застраховать. Или как бы ты спрашиваешь совет у специалиста, например, описываешь какие-то особенности отделки твоей квартиры, и тебе эксперт может подсказать, учитывая, какая площадь твоей квартиры, сколько может стоить твоя внутренняя отделка".

Эксперт добавила, что квартиру может застраховать и арендатор, но возмещение при наступлении страхового случая он не получит, потому что у него нету так называемого имущественного интереса. В свою пользу он может застраховать домашнее имущество, которое он привез в квартиру. Например, свой ноутбук, одежду, гражданскую ответственность перед соседями.