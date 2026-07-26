Что делать, если вы ошиблись при покупке билетов

Подписчик тг-канала «Крыша ТурДома» рассказал нашей редакции о досадной ошибке, которую он допустил при бронировании перелета в Бангкок.

© tourdom.ru

Места для себя и членов семьи на стыковочном рейсе через Ашхабад авиакомпании Turkmenistan Airlines Сергей С. приобрел через одно из агентств по продаже авиабилетов. Уже завершив и оплатив покупку, турист обнаружил, что перепутал очередность указания имени и фамилии своей дочери при заполнении онлайн-формы с данными пассажиров.

«Зарегистрируют ли нас теперь на рейс?» – интересуется он.

Как пояснили порталу TourDom.ru в компании ITM group, одно из юрлиц которой является генеральным агентом Turkmenistan Airlines на территории России, если туристы не предпримут никаких действий по устранению ошибки в бронировании, их, скорее всего, допустят к посадке. Не должно возникнуть сложностей и на пересадке в Ашхабаде. А вот по прилете в Бангкок очень вероятны проблемы при прохождении границы. Высок риск, что в случае тщательной сверки документов и выявлении несоответствия с данными загранпаспорта откажут во въезде в Таиланд.

Пассажирам рекомендуют обратиться к продавцу перевозки. Тот должен переоформить билеты. Просто откорректировать изначальное бронирование вряд ли получится, так как допускается не более трех исправлений, а требуется менять местами имя и фамилию одного из туристов.

Ранее мы писали, что авиакомпания «Победа» опровергла сообщения ряда СМИ о намеренном искажении персональных данных пассажиров при бронировании билетов.