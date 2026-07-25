Туристы предъявили «Уральским авиалиниям» иск за сорванный перелет в Европу

Свердловский областной суд поставил точку в споре пассажиров с авиакомпанией, отказавшись взыскать более 170 тыс. руб. за сорвавшуюся поездку в Испанию. Причиной конфликта стала задержка рейса Екатеринбург – Стамбул, из-за которой туристы опоздали на стыковочный рейс до Мадрида.

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История началась летом прошлого года. Как говорится в материалах дела, пассажиры приобрели билеты у «Уральских авиалиний» из Екатеринбурга в Стамбул, а у Turkish Airlines в Мадрид. За 2 дня до вылета они даже доплатили за повышение класса обслуживания на втором участке маршрута. Но после посадки в самолет в Кольцово выяснилось, что воздушное судно неисправно. После длительной задержки борт пришлось заменить, а времени на пересадку в Стамбуле уже не осталось. В результате пропали и билеты на второй сегмент (они были невозвратные), и деньги, потраченные на апгрейд.

Общий размер заявленных убытков составил более 122 тыс. руб. Кроме того, пассажиры потребовали взыскать компенсацию морального вреда и предусмотренный законом штраф – в общей сложности более 170 тыс. руб.

Однако ни районный, ни областной суд их требования не поддержали. В ходе разбирательства было установлено, что задержка произошла из-за технических неисправностей, выявленных сначала на основном самолете, а затем и на резервном. Суд счел, что авиакомпания действовала в интересах безопасности полета и выполнила все необходимые процедуры, а значит, оснований для привлечения перевозчика к ответственности нет.

Еще один важный вывод суда касается самостоятельных стыковок. Судьи указали, что законодательство не обязывает авиакомпанию отвечать за дальнейший маршрут пассажира, если билеты приобретены отдельно и не входят в единый договор перевозки. Иными словами, рассчитывая короткую пересадку между рейсами разных перевозчиков, пассажир берет на себя риск, что задержка первого рейса приведет к потере второго.

В результате решение первой инстанции оставлено без изменения, а апелляционная жалоба пассажиров – без удовлетворения.

Ранее мы написали, что пассажирка отсудила у «Аэрофлота» более 200 тыс. руб. за рейс, который улетел без нее.