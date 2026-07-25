В Роспотребнадзоре рассказали, что нужно проверить при заселении в гостиницу

При заселении в гостиничный номер важно сразу проверить его состояние, чтобы вовремя обнаружить возможные недостатки и потребовать их устранения или замены номера. На что следует обратить внимание при въезде в отель, рассказали в Роспотребнадзоре.

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"Проверьте легальность объекта размещения. На ресепшн или в номере должна быть полная информация об исполнителе, перечень услуг, входящих в стоимость номера, а также правила проживания", - говорится в канале ведомства в Max.

После получения ключей рекомендуется осмотреть номер. Постельное белье и полотенца должны быть чистыми и сухими, без пятен, следов использования и посторонних запахов. Также стоит проверить состояние ванной комнаты и санузла, наличие средств личной гигиены, если они предусмотрены категорией гостиницы, и соответствие номера условиям бронирования.

Кроме того, в Роспотребнадзоре советуют осмотреть углы комнаты, пространство под кроватью, прикроватные тумбочки и плинтусы, чтобы убедиться в отсутствии насекомых.

Если номер не соответствует заявленным условиям или в нем обнаружены неисправности, гость имеет право потребовать безвозмездного устранения недостатков, замену номера на аналогичный, соразмерного уменьшения стоимости проживания либо расторжения договора с возмещением убытков.