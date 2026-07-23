Как не разориться на летнем автопутешествии

Турэксперт Кодякова раскрыла надежные способы сэкономить в поездке на машине этим летом.

На фоне нестабильности на топливном рынке автотуристам стоит планировать более короткие маршруты, рассказала в беседе с NEWS.ru генеральный директор Центра туризма и отдыха Люсинэ Кодякова. Она отметила, что ситуация с топливом напрямую отражается на стоимости автотуров и самостоятельных поездок на машине. Хотя ухудшение уже остановилось, ценовой шок успел попасть в стоимость летних путешествий. Для тех, кто собирается в дорогу на автомобиле, это значит, что расходы на бензин выросли на 15–20% по сравнению с прошлым годом.

– С точки зрения автотуризма высокие цены на топливо меняют структуру спроса. Граждане начинают выбирать более короткие маршруты, отказываются от дальних поездок в пользу ближних направлений. Также растет интерес к поездкам на электромобилях: там, где инфраструктура позволяет, – рассказала Кодякова.

Она добавила, что туроператорам, которые работают с автотурами, приходится менять свои предложения. По словам эксперта, компании либо включают в пакеты топливные карты с фиксированными ценами, либо запускают акции с компенсацией расходов на бензин.

Если раньше путешествие на машине было более выгодной альтернативой авиаперелету, то теперь разница заметно сократилась. Из-за этого часть туристов может выбрать поезд или автобусный тур. При этом замедление инфляции и возможное снижение ключевой ставки в будущем дают шанс на стабилизацию цен. Но в текущем сезоне Кодякова советует заранее закладывать расходы на топливо в бюджет поездки и искать варианты экономии: продумывать маршрут с учетом заправок, пользоваться программами лояльности сетевых АЗС и по возможности ездить вместе с попутчиками.