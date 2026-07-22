Самостоятельных туристов предупредили о риске потери денег

Мошенники атакуют самостоятельных туристов с помощью фишинговых сайтов авиакомпаний, а также фейковых агрегаторов билетов и сервисов бронирования жилья. О риске попасться на их удочку и потерять деньги россиян в беседе с «Лентой.ру» предупредил генеральный директор Secure-T (входит в группу компаний «Солар») Харитон Никишкин.

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«Злоумышленники создают копии официальных сайтов авиакомпаний, агрегаторов по поиску и покупке авиабилетов и бронированию жилья. Они используют похожие домены, отличающиеся, например, на одну букву или символ. После оплаты на таком сайте бронирование оказывается недействительным — турист теряет свои деньги и в худшем случае может обнаружить обман уже в незнакомом городе или за границей», — сказал Никишкин.

Он добавил, что преступники также рассылают письма о «закрытых распродажах» от имени крупных авиакомпаний и гостиниц. При этом содержащиеся в них ссылки также оказываются фишинговыми. После оплаты жертва теряет не только свои деньги, но и данные банковской карты.

«Нередки и схемы обмана при возврате билетов с использованием данных из утечек: мошенники могут представиться службой поддержки и предложить "ускоренный возврат" денег за билет или за бронирование жилья. Затем направляют фишинговую ссылку с заполнением формы, в которую нужно ввести данные банковской карты, включая CVV‑код», — уточнил Никишкин.

Также, по его словам, в последнее время все чаще встречается мошенническая схема с созданием фейковых туристических чатов в соцсетях или в мессенджерах. Это могут быть сообщества, посвященные конкретным маршрутам, или объединения туристов, находящихся в поиске попутчиков, а также группы с гидами.

«Мошенники используют искусственный интеллект и дипфейки, чтобы сделать свои схемы максимально правдоподобными. Необходимо всегда тщательно проверять сайты перед тем, как совершать оплату, не верить слишком заманчивым скидкам и не переходить по подозрительным ссылкам. Лучше избегать переводов денег на личную карту без подписанного договора, даже если профиль "гида" кажется убедительным», — посоветовал Никишкин.

Ранее стало известно, что мошенники начали запугивать россиян аннулированием полиса ОМС. Аферисты звонят людям от имени поликлиник и приглашают на диспансеризацию.