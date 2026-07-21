Россиянам рассказали, как сэкономить на путешествии на Камчатку

Стоимость перелета из Центральной России на Камчатку составляет около 17,5 тысяч рублей в одну сторону. При этом сэкономить в путешествии помогут бюджетные гостиницы и наземные экскурсии. Об этом Life.ru рассказал губернатор региона Владимир Солодов.

Глава Камчатского края отметил, что раньше туристам приходилось приобретать билеты на самолет примерно за полгода до самой поездки. Однако сейчас подобрать подходящий рейс можно за один-два месяца до путешествия. Исключением будет лишь пиковый август.

Солодов добавил, что на полуострове появляется все больше бюджетных гостиниц и индивидуальных средств размещения. При этом фиксируется увеличение числе молодых туристов со средним достатком.

Также, по словам губернатора региона, дорогие экскурсии на вертолете можно заменить наземными маршрутами, туристическими тропами и морскими прогулками на маломерных судах. Такой досуг позволит увидеть всю природу Камчатки без необходимости тратить много средств.

При этом Солодов подчеркнул, что в регионе сохранится и премиальный отдых, поскольку дорогие туры поддерживают местный бизнес.

Директор офиса продаж туристической компании «Содис» Ирина Мануильская до этого говорила, что одним из главных трендов 2026 года в туристической отрасли стала растущая популярность России в премиум-сегменте. Особенно популярны у путешественников Камчатка, Алтай, Байкал, Сахалин и Кольский полуостров. По словам эксперта, спрос растет на экспедиционные и природные маршруты — рафтинг, восхождения на вулканы, морские прогулки и путешествия с яркой эмоциональной составляющей.

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