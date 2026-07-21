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Губернатор Солодов: на Камчатке появляется все больше бюджетных гостиниц

Газета.Ru

Стоимость перелета из Центральной России на Камчатку составляет около 17,5 тысяч рублей в одну сторону. При этом сэкономить в путешествии помогут бюджетные гостиницы и наземные экскурсии. Об этом Life.ru рассказал губернатор региона Владимир Солодов.

Россиянам рассказали, как сэкономить на путешествии на Камчатку
© Газета.Ru

Глава Камчатского края отметил, что раньше туристам приходилось приобретать билеты на самолет примерно за полгода до самой поездки. Однако сейчас подобрать подходящий рейс можно за один-два месяца до путешествия. Исключением будет лишь пиковый август.

Солодов добавил, что на полуострове появляется все больше бюджетных гостиниц и индивидуальных средств размещения. При этом фиксируется увеличение числе молодых туристов со средним достатком.

Также, по словам губернатора региона, дорогие экскурсии на вертолете можно заменить наземными маршрутами, туристическими тропами и морскими прогулками на маломерных судах. Такой досуг позволит увидеть всю природу Камчатки без необходимости тратить много средств.

При этом Солодов подчеркнул, что в регионе сохранится и премиальный отдых, поскольку дорогие туры поддерживают местный бизнес.

Директор офиса продаж туристической компании «Содис» Ирина Мануильская до этого говорила, что одним из главных трендов 2026 года в туристической отрасли стала растущая популярность России в премиум-сегменте. Особенно популярны у путешественников Камчатка, Алтай, Байкал, Сахалин и Кольский полуостров. По словам эксперта, спрос растет на экспедиционные и природные маршруты — рафтинг, восхождения на вулканы, морские прогулки и путешествия с яркой эмоциональной составляющей.

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