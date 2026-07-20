Как быстро оформить загранпаспорт: туристы поделились опытом

Несмотря на то что сегодня столичное МВД официально опровергло информацию о том, что жители Москвы массово не могут получить загранпаспорт из-за нехватки слотов для записи, в комментариях к новости в телеграм-канале «Крыша ТурДома» некоторые туристы по-прежнему сообщают, что свободных мест на прием не могут найти неделями. Те, кто уже оформил международный документ, поделились способами, которые в отдельных случаях помогли решить проблему.

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Проверить другие подразделения

Самый популярный совет, который чаще всего повторяли в комментариях, – не ограничиваться одним отделением, которое автоматически выдается исходя из прописки или просто является удобным вариантом из-за расположения. По словам туристов, свободные места могут появляться в других подразделениях МВД того же города. Поэтому стоит последовательно проверить все доступные адреса на карте Госуслуг.

Проверять слоты несколько раз в день

Некоторые туристы советуют не ограничиваться одной попыткой в день. Свободные места могут появляться после отмены чужих записей или открытия дополнительной, поэтому имеет смысл периодически проверять доступность на Госуслугах в течение дня. По словам читателей, иногда слот удается поймать только спустя несколько дней таких проверок.

Оформить документы через МФЦ

Некоторые участники обсуждения утверждают, что во флагманские офисы МФЦ попасть бывает проще, чем напрямую в МВД. Однако есть нюанс: для электронной записи может понадобиться приложение MAКС, которое устраивает далеко не всех пользователей. Владельцы iPhone также жалуются, что воспользоваться этим способом пока не могут.

Позвонить напрямую в подразделение МВД

По словам одной из туристок, двухнедельные попытки поймать свободный слот на Госуслугах ни к чему не привели. Тогда ее мама решила лично прийти в подразделение МВД. Там ей дали номер телефона и объяснили, когда нужно позвонить. В назначенное время ее записали на прием, хотя на портале свободные места так и не появились.

Узнать о возможности живой очереди

В некоторых регионах туристы сообщают, что попасть на прием удается без предварительной электронной записи – в порядке живой очереди. Правда, такой вариант доступен далеко не везде. В других городах, наоборот, читатели жалуются, что живые очереди уже стали обычной практикой из-за дефицита слотов на портале. Поэтому перед визитом лучше уточнить правила работы конкретного подразделения МВД или МФЦ.

Податься в соседнем городе

Вариант для регионов – если в крупных городах мест нет, иногда помогает поездка в небольшой населенный пункт по соседству. Один из читателей рассказал, что его родственница не могла записаться в Перми почти 2 месяца. В итоге она выбрала подразделение в Кунгуре, где свободный прием оказался уже через день. Заодно семья успела сходить в знаменитую Кунгурскую ледяную пещеру, а загранпаспорт был готов примерно через две с половиной недели.

Ранее TourDom.ru писал, что столичное МВД опровергло сообщения о проблемах с выдачей загранпаспортов и заявило, что услуга оказывается в штатном режиме.