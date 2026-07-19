Туристка через суд потребовала деньги за отмененный тур на Мальдивы

Суд в Москве обязал туроператора частично вернуть деньги туристке, которая из-за болезни не смогла отправиться на Мальдивы.

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Осенью прошлого года москвичка купила недельный тур на двоих, полностью оплатила поездку и оформила страховку от невыезда. За день до вылета врачи диагностировали у нее острый бронхит и не рекомендовали уезжать из дома. По мнению докторов, пребывание во влажном климате небезопасно при таком заболевании. Путешествие отменили и сообщили об этом туроператору.

Компания пообещала вернуть часть стоимости путевки за вычетом понесенных затрат. Однако, деньги клиентке не перечислили, следует из матералов дела, с которыми ознакомились РИА Новости.

Страховщик также отказал в выплате на том основании, что бронхит не входит в перечень заболеваний, которые признаются страховым случаем при отказе от поездки. После этого женщина обратилась в суд.

Во время разбирательства туроператор представил документы, подтверждающие расходы на организацию отдыха, отмененного за сутки до вылета. Среди них были оплата гостиницы и невозвратные авиабилеты для второго туриста.

Суд признал эти затраты обоснованными. С компании взыскали разницу между полной стоимостью путевки и подтвержденными расходами турфирмы, компенсацию морального вреда и штраф за отказ добровольно выполнить требования клиентки. Размер взысканных сумм в материалах дела не приводится.

Требования к страховой компании суд отклонил, согласившись, что бронхит – это не страховой случай.