Отпускникам-северянам напомнили, что они могут забыть положить в чемодан

Собираясь в отпуск, жители северных регионов привычно кладут в чемодан базовые вещи, но могут в спешке упустить из виду ряд полезных мелочей, отсутствие которых способно омрачить и дорогу, и сам отдых. О часто забываемых, но необходимых северянам вещах MK.RU рассказала доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Борисова.

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Из-за ограниченного времени на сборы путешественники нередко оставляют дома вещи, которые кажутся незначительными, а потом жалеют об этом. Среди таких недооцененных предметов - универсальный переходник для зарядки телефона, прищепки, чтобы развесить вещи для сушки, обычная шариковая ручка для быстрых записей, шапочка для душа и шарф, который пригодится, если в транспорте или отеле будет слишком сильно работать кондиционер.

Чтобы подстраховаться на случай непредвиденных ситуаций и при этом не занять много места в багаже, стоит положить в чемодан несколько легких и компактных вещей. Например, зип-пакеты помогут уберечь смартфон от влаги, шопер пригодится для покупок и сувениров, небольшая порция стирального порошка в пакетике выручит, если нужно будет постирать что-то в дороге, а целлофановый дождевик защитит от внезапного ливня.

Не стоит пренебрегать и небольшой аптечкой: в нее стоит включить пластыри и лекарства, которые вы принимаете регулярно. Пригодится и маленький набор для мелкого ремонта одежды - нитка с иголкой и английская булавка. Такие мелочи способны сделать поездку гораздо комфортнее и выручить в неожиданных обстоятельствах. Главное правило удачно собранного в поездку багажа - взять не как можно больше вещей, а тщательно продумать, что действительно понадобится с учетом особенностей предстоящего отдых