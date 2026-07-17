Что делать с позеленевшими в отпуске волосами

В отпуске многие обладательницы осветленных волос сталкиваются с неожиданной проблемой: после купания в бассейне волосы приобретают зеленоватый оттенок. Причина этого эффекта, вопреки распространенному мнению, — не хлорка, а медь, содержащаяся в воде. Металл оседает на пористой структуре осветленных волос и окисляется. Об этом в интервью РИАМО рассказала колорист, мастер по реструктуризации волос Аля Светлая.

«Максимально быстро исправить ситуацию в отпуске поможет томатная паста. Ее нужно нанести на влажные волосы и подержать минут 20. Так же работают лимонный сок, яблочный уксус и аскорбиновая кислота. Из профессиональных средств есть хелатирующие шампуни — они связывают металлы и выводят их», — объяснила специалист.

Чтобы избежать появления зелени, по ее словам, стоит защитить волосы заранее: перед купанием нанести масло или несмываемый кондиционер, которые создадут барьер и не дадут меди впитаться. Еще один надежный способ — использовать шапочку для плавания.

Врач-гинеколог «СМ-Клиника» Марина Степаненко до этого предупредила об опасности бритья подмышек и зоны бикини перед походом на пляж. Песок легко прилипает к раздраженной коже, а содержащиеся в нем микроорганизмы и мелкие частицы могут усиливать воспаление. Морская и пресная вода также не являются стерильными. Если в воде присутствуют бактерии, вероятность инфицирования поврежденной кожи становится выше, пояснила эксперт.