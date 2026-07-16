Депутат предупредил о популярной схеме обмана путешественников

В сезон отпусков мошенники активизируются, используя спрос на билеты и бронирование отелей, рассказал в беседе с RT депутат Госдумы, федеральный координатор партийного проект «Цифровая Россия» Антон Немкин.

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«Одним из наиболее распространённых инструментов становятся фишинговые боты в мессенджерах и соцсетях, которые имитируют работу туристических сервисов или служб поддержки авиакомпаний. Пользователям обещают эксклюзивные скидки, "последние места" по сниженным ценам или специальные предложения, побуждая как можно быстрее оформить бронирование», — поделился он.

По его словам, данные боты создаются таким образом, чтобы максимально походить на официальные сервисы.

«Они используют фирменную символику, копируют стиль общения известных компаний и могут запрашивать привычные для пользователя данные: направление поездки, даты, контактную информацию, а затем предлагают перейти к оплате. На этом этапе жертва попадает на поддельную страницу, где вводит данные банковской карты или оплачивает несуществующую услугу», — предупредил он.

Главная цель подобных схем — не только похищение денежных средств, но и сбор конфиденциальной информации, обратил внимание законодатель.

«Получив реквизиты банковской карты, логины, пароли или одноразовые коды подтверждения, злоумышленники могут использовать их для дальнейших атак. В некоторых случаях мошенники также собирают персональные данные, которые впоследствии применяются для создания новых сценариев социальной инженерии», — отметил он.

Чтобы снизить риск стать жертвой подобных схем, важно критически относиться к слишком выгодным предложениям, особенно если они сопровождаются требованием срочной оплаты, посоветовал Немкин.

«Перед бронированием следует убедиться, что общение происходит через официальный сайт, приложение или проверенный аккаунт компании, а адрес страницы оплаты соответствует настоящему домену сервиса. Также рекомендуется не переходить по ссылкам из сообщений от неизвестных источников и не сообщать коды подтверждения или платёжные данные в чатах», — посоветовал он.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Пётр Щербаченко рассказал, что стиль общения может выдать взломавшего аккаунт мошенника.