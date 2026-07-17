Туристам объяснили, чем опасен публичный Wi-Fi за границей

Россияне во время зарубежных поездок все чаще становятся жертвами мошенников не из-за традиционных туристических схем, а через мобильную связь и интернет. Об этом и о том, какие существуют основные схемы обмана, «Газете.Ru» рассказал основатель платформы управления связью «Экомобайл» Игорь Жиленко.

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По его словам, одной из самых распространенных угроз остаются поддельные точки доступа Wi-Fi по схеме «Злой двойник» (Evil Twin). Злоумышленники создают сети с названиями, почти не отличающимися от официальных, например в аэропортах, гостиницах или кафе. После подключения пользователю могут предложить ввести пароль или код подтверждения, что позволяет мошенникам получить доступ к учетным записям, электронной почте, мессенджерам и другим сервисам. Подобные сети ранее обнаруживались, в частности, в аэропортах Шереметьево, Внуково и региональных терминалах, а один из подобных случаев был зафиксирован даже на борту самолета в Австралии.

«Публичный Wi-Fi не подходит для финансовых операций, входа в Госуслуги и рабочую почту, а также для ввода кодов подтверждения из SMS и мессенджеров. По возможности совершайте такие действия через мобильный интернет», — сказал Жиленко.

Еще одной распространенной схемой является продажа туристических SIM-карт и eSIM в аэропортах. По его словам, после покупки такого пакета пользователи могут столкнуться с преждевременным расходованием трафика, подключением платных услуг или блокировкой иностранной eSIM. Чтобы избежать подобных ситуаций, он рекомендует приобретать цифровую eSIM заранее через проверенных поставщиков.

Кроме того, мошенники могут представляться сотрудниками службы поддержки оператора связи и убеждать абонента продиктовать код из SMS под предлогом защиты номера от оформления eSIM. Эксперт пояснил, что этот код на самом деле используется для активации eSIM на устройстве злоумышленника. После этого физическая SIM-карта владельца отключается, а преступники получают доступ к банковским кодам подтверждения, уведомлениям и другим сервисам, привязанным к номеру телефона.

«Ни один оператор, банк или служба безопасности никогда не попросит продиктовать код из SMS. Если вас об этом просят, немедленно прекращайте разговор. Если же после такого звонка у вас внезапно пропал мобильный интернет, не ждите. Звоните в банк с любого доступного телефона и блокируйте счета», — добавил эксперт.

По словам эксперта, все три схемы основаны на использовании номера телефона как единой точки доступа к цифровым сервисам. В качестве дополнительной меры защиты он рекомендует разделять разные задачи между несколькими телефонными номерами, чтобы компрометация одного из них не открывала доступ ко всем учетным записям.