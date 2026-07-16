Как избежать запрета на выезд из страны

Одна из самых больших неприятностей для тех, кто уезжает или улетает в отпуск, - это запрет покидать родину. Выясняется это обычно в последний момент уже в аэропорту, когда заканчивается регистрация на рейс и идет посадка. Сорванная поездка - это не только моральные, но и большие материальные потери. "РГ" нашла специалиста в таких проблемах.

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Маргарита Брусенская, адвокат МКА "РОСАР", объяснила, что надо делать, чтобы не испортить отпуск:

"В разгар сезона отпусков вопрос о возможном запрете на выезд за границу становится особенно актуальным. Если не отнестись внимательно к имеющимся долгам по кредитам, налогам, алиментам либо штрафам и не урегулировать их заранее, с неприятным сюрпризом можно столкнуться лицом к лицу прямо в аэропорту. В таком случае от запланированного и долгожданного путешествия придется отказаться".

Правила, по которым гражданину России может быть временно ограничено право на выезд, содержит Федеральный закон от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию". Одно из самых распространенных оснований - наличие задолженности.

По закону право гражданина Российской Федерации может быть временно ограничено, если имеются долги по налогам, штрафам, кредитам, алиментам, коммунальным платежам или иным обязательствам. Запрет на выезд из России может устанавливаться постановлением судебного пристава-исполнителя в соответствии с Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве".

Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, необходимо заблаговременно проверить наличие ограничений.

Самые простые способы проверки такой информации доступны любому человеку, у которого есть доступ в интернет. Прежде всего это сайт Федеральной службы судебных приставов, а также портал "Госуслуги". Если в отношении вас нет действующих исполнительных производств и связанных с ними запретов, то система даст ответ, что информация о запрете на выезд отсутствует. Оперативно проверить отсутствие задолженности по налогам можно через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы (авторизация возможна в том числе через "Госуслуги").

Для проверки наличия ограничений важно пользоваться официальными ресурсами ведомств, а не сторонними сайтами, иначе легко получить недостоверную информацию.

Если вам уже известно о наличии долга и возбужденном исполнительном производстве, в первую очередь рекомендуется заблаговременно выяснить, не вынес ли пристав постановление о временном ограничении на выезд. Просто погасить задолженность недостаточно: даже после оплаты необходимо проверить, снят ли запрет. Сделать это можно через те же онлайн-сервисы, но самый надежный путь - лично посетить судебного пристава по месту жительства должника и подтвердить отсутствие такого ограничения.

Если запрет был установлен ранее, его снятие может занять несколько дней - информация об этом поступает в Пограничную службу ФСБ России с ежедневным обновлением баз данных.

Помимо должников, статья 15 Федерального закона "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" от 15.08.1996 № 114-ФЗ относит к категории граждан, которым ограничено пересечение границы, лиц, имеющих доступ к секретным данным, призванных на военную службу (до ее окончания), подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления, имеющих запрет на выезд госслужащих, а также лиц, признанных несостоятельными (банкротами), - до вынесения арбитражным судом определения о завершении производства по делу о банкротстве.

Если вы путешествуете с детьми, стоит дополнительно проверить, не установлен ли запрет на выезд ребенка за границу.

Такой запрет может быть наложен по заявлению второго родителя. О запрете на выезд ребенка сообщают второму родителю. Однако уведомление возможно только в том случае, если известны его данные и адрес. В случае, если в уведомлении о несогласии на выезд не был указан адрес, об ограничении может стать известно уже на пограничном контроле.

Поэтому родителю (законному представителю) целесообразно обратиться в подразделение МВД для проверки наличия такого запрета.

Подводя итог, можно дать следующие рекомендации: для того, чтобы избежать неприятных и дорогостоящих сюрпризов, следует быть финансово дисциплинированными, регулярно совершать необходимые платежи, исполнять финансовые обязательства.