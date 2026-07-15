Самолёт не смог вылететь в Петербург из-за утечки нефти в багаже

Рейс Оренбург — Санкт-Петербург задержали из-за разлитой в багажном отсеке нефти. Четыре литровые бутылки разбились прямо в самолёте Superjet 100. Об этом сообщает "База".

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Перед вылетом сотрудники аэропорта почувствовали резкий запах неизвестной жидкости и сначала решили, что протекло почтовое отправление. На место вызвали технические службы. При осмотре багажного отсека обнаружили коробку с девятью стеклянными бутылками с надписью "Нефть". Четыре из них разбились, а содержимое попало в подпольное пространство фюзеляжа и дренажную систему.

Коробка была промаркирована как опасный груз, однако о её перевозке не предупредили экипаж.

Самолёт отстранили от полётов и направили на очистку багажного отсека и внутренних полостей от нефтепродуктов. Пассажирам пришлось дожидаться резервного борта.

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