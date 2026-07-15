Россиянам посоветовали покупать авиабилеты на осень уже сейчас

Антон Лаврухин заявил НСН, что перелеты в Азию осенью станут дороже, а Дмитрий Арутюнов призвал подумать о билетах уже сейчас.

Полетные программы в Азию на сентябрь-октябрь 2026 года уже закладывают более высокую цену билета из-за ситуации с авиационным топливом. Об этом в пресс-центре НСН рассказал коммерческий директор «Слетать.ру» и управляющий директор туроператора Let’s Fly Антон Лаврухин.

«Изменения из-за авиационного топлива, я думаю, мы увидим как отложенный эффект, потому что мы сейчас как раз активно работаем с перевозчиками на юго-восточную Азию. Там цена билета уже закладывается выше в зимний сезон, то есть на полетные программы, которые стартуют с сентября-октября 2026 года», — рассказал он.

В связи с этим генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов посоветовал туристам выкупать авиабилеты заранее.

«Я бы порекомендовал туристам, если у них уже есть планы осенью или зимой куда-то лететь, то выкупить билеты уже сейчас. Потому что фишка топливного сбора как раз в том, что с увеличением стоимости топлива, он может возрастать. Если вы забронировали билет, но его не выкупили, то к моменту выкупа цена может вырасти», — подытожил он.

Ранее Лаврухин раскрыл в пресс-центре НСН, что сильнее всего средний чек по летнему отдыху в этом году упал в России — это минус 12,7%, он составляет 103 600 рублей.