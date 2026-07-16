Как перед оплатой проверить горящий тур

Руководитель дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России и проекта «Моифинансы.рф» Дмитрий Модель перечислил пять распространённых схем обмана туристов летом.

В беседе с «Газетой.Ru» он предупредил о предложениях горящих туров по ценам значительно ниже рыночных. После предоплаты мошенники могут исчезнуть или прислать поддельные подтверждения брони и договоры.

Среди других схем Модель назвал «бесплатные» экскурсии с дополнительными расходами, продажу билетов на фейковых сайтах, отели-призраки и оплату услуг за границей через неофициальные каналы.

Эксперт посоветовал проверять турагентства, бронировать через официальные и проверенные сервисы и не переводить деньги на частные карты.

Ранее президент Российского союза спасателей Алексей Дударев в беседе с НСН заявил, что туроператорам стоит заранее сообщать спасателям маршруты рискованных поездок.