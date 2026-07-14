Что делать россиянам при болезни за границей, рассказали в АТОР

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) напомнили, как действовать туристам, если за границей возникла угроза здоровью. В первую очередь необходимо позвонить по номеру телефона, указанному в страховом полисе, и строго следовать инструкциям оператора.

В АТОР советуют заранее подготовить информацию: ФИО, номер полиса, точное местонахождение и контактный телефон. Операторы сервисного центра говорят по-русски, а во многих клиниках в популярных туристических местах медицинский персонал тоже может объясняться на русском языке, добавили в ассоциации.

До звонка в сервисный центр не стоит ничего оплачивать в клинике. Если же медучреждение требует деньги немедленно, а дозвониться не получается, платить можно, но важно сохранять все чеки. В полисе также могут быть указаны альтернативные способы связи на случай, если дозвон не удается.

В АТОР также подчеркнули, что страховка действует строго в пределах срока и территории, указанных в документе, поэтому если страховой случай произошел в последний день поездки или уже в аэропорту, он все равно признается страховым. Никаких исключений для «последнего дня не предусмотрено.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что россияне этим летом могут воспользоваться прямыми рейсами в 35 стран. В перечень направлений вошли ближневосточные страны: Турция, Бахрейн, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Израиль, Иордания, Ирак, Иран и Афганистан, а также африканские государства: Египет, Сейшельские острова, Марокко, Танзания, Тунис и Эфиопия.