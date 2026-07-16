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Эксперт Тарасова: расходы нужно распределять перед путешествием заранее

Газета.Ru

Во время летних путешествий важно избежать распространенных финансовых ошибок, которые приводят к перерасходу и трудностям после отпуска. Избежать лишних трат в поездке поможет детальное планирование бюджета. Об этом Life.ru рассказала эксперт по потребительскому поведению платежного сервиса «Апельсин» Юлия Тарасова.

Названы главные финансовые ошибки в отпуске и способы их избежать
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Специалист объяснила, что следует заранее распределить все расходы на проживание, питание, транспорт, экскурсии, сувениры и непредвиденные траты. Благодаря такому подходу удастся вовремя заметить перерасход и скорректировать траты.

По словам эксперта, не менее важно отказаться от крупных покупок и дорогостоящего досуга в первый день путешествия. В это время эмоциональный подъем особенно часто приводит к импульсивным решениям.

«Именно в этот момент путешественники чаще соглашаются на экскурсии, дополнительные развлечения или крупные покупки. Лучше оставить первый день для знакомства с местом, а решения о дополнительных расходах принимать позже», — посоветовала она.

При этом специалист призвала не отказываться от спонтанных трат полностью, а заранее выделить для них отдельную сумму. Кроме того, если вещь не является уникальной, специалист рекомендует воспользоваться правилом одного дня и принять решение о ее покупке спустя сутки.

Тарасова также посоветовала выделять часть бюджета на расходы после возвращения домой, в том числе на продукты, транспорт, бытовые покупки и подготовку к рабочей неделе.

Эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович до этого говорил, что многие россияне не могут полноценно отдохнуть во время отпуска, поскольку испытывают за это чувство вины и стыда на фоне мыслей о работе. По его словам, у некоторых сотрудников нарушен баланс между трудом, отдыхом, саморазвитием и личной жизнью, поэтому они пытаются рационализировать свой отдых и ищут оправдание за то, что отдыхают.