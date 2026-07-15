Что нужно сделать перед тем, как отправиться в поход

Отправляясь в поход, важно помнить, что в пути могут возникнуть непредвиденные обстоятельства. Безопасность путешествия значительно повысится, если о вашем маршруте будут знать сотрудники МЧС России. В случае возникновения нештатной ситуации спасатели смогут оперативно установить ваше местонахождение и оказать необходимую помощь.

Порядок регистрации туристических групп:

Сроки подачи: онлайн-заявку необходимо направить не позднее чем за 10 рабочих дней до начала путешествия;

Место оформления: Заявка на регистрацию групп подается через специальную онлайн-форму на официальных сайтах территориальных органов МЧС России. Форма доступна на главной странице;

Данные в анкете: в онлайн-заявке необходимо указать состав и количество участников, руководителя группы, контактные телефоны, а также подробную информацию о маршруте;

Завершение похода: руководитель обязан проинформировать территориальный орган МЧС России о возвращении участников с туристского маршрута сразу по окончании похода.

Важно знать:

Перечень видов туристских маршрутов, требующих обязательного сопровождения инструктором-проводником, категории их сложности, а также критерии отнесения туристского маршрута к соответствующей категории сложности определены распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 июня 2024 года № 1365-р.

Главное управление МЧС России по г. Москве напоминает: регистрация маршрута – это залог вашей безопасности! Если вам или вашим спутникам требуется помощь спасателей, звоните по телефону «112».