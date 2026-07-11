Российские туристы научились определять сроки шенгена, не открывая паспорта

Использовать в своих целях новый сервис на сайте EES научились российские туристы. На портале появилась онлайн-проверка шенгенской визы. Сервис показывает можно ли въехать по визе в указанные даты и сколько дней еще доступно для пребывания в едином пространстве. В общем, некий шенгенский калькулятор, возможно, слегка усовершенствованный исходя из доступа к поездкам в системе. В отсутствии мультивиз россиянам его основной функционал сейчас особо не нужен.

Однако у нового сервиса обнаружилась новая опция, которую разработчики вряд ли закладывали. Теперь российские туристы узнают, одобрили ли им визу и на какой срок, еще до получения паспорта.

В онлайн-сервис заявители идут сразу после того, как в личном кабинете ВЦ стала отображаться «корзинка». Эта пиктограмма означает, что консулы рассмотрели документы. В предложенную форму они вбивают номер своего паспорта и заявленные даты. В ответ сервис выдает только два ответа: «Ок» либо «Not Ok».

Опытным путем выяснилось, что информация в EES может запаздывать на полдня, а то и сутки в сравнении с визовым центром. Но не всегда: «на испанском BLS бывает и позже, чем в EES», – утверждают заявители.

«В любом случае это раньше, чем паспорт доедет до визового центра в моем городе», – говорят некоторые туристы.

Ранее TourDom.ru писал, что после запуска EES итальянцы стали требовать от заявителей на визу подтверждения поездок в Европу из-за отсутствия штампов пограничников в паспорте.