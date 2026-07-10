Эксперт подсказал, как сэкономить на поездке

Путешествие на личном автомобиле позволяет сэкономить до 40% на бюджете поездки только за счет отказа от авиа- и ж/д перевозки. Об этом сообщил в интервью ТАСС президент Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга Сергей Лобарев на форуме сибирского гостеприимства "Дикоросы" в Новосибирске.

"Наличие даже не автодома, а простого легкового автомобиля для 3-4 членов семьи может на 40% снизить стоимость поездок [по сравнению] с перелетами на самолетах или [поездками] по железной дороге. Мы считаем, что это экономически выгодно", - сказал он.

Лобарев также отметил, что в поездке на автомобиле человек не ограничен начальным и конечным пунктом, и может разнообразить свое путешествие остановками в интересных ему локациях.

Форум "Дикоросы" проходит в Новосибирске с 9 по 12 июля. В 2025 году он вошел в сетевую программу Международного туристического форума "Путешествуй!" Фонда Росконгресс и объединяет деловую программу, выставку и мастер-классы. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.