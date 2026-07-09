Как распознать мошенников на зарубежном курорте

Многие российские туристы сталкиваются с тем, что тщательно спланированный отпуск оборачивается непредвиденными тратами уже на месте. Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в интервью разъяснил, как отличить законные требования от уловок и не стать жертвой скрытых расходов.

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Эксперт разделил причины дополнительных платежей на две категории:

Действия туроператоров. Если путешественник купил полный пакетный тур у компании из федерального реестра и полностью оплатил его до вылета, требовать доплаты из-за изменения курса валют или других факторов оператор не имеет права. После полной оплаты должны быть выданы все подтверждающие документы. Самостоятельные покупки туриста. Большинство проблем возникает, когда люди покупают услуги стихийно во время отдыха. Речь идет о сомнительных уличных экскурсиях, фотографиях с животными, незапланированных трансферах или обмене валюты у частных лиц.

«Когда вы на месте покупаете какие-то услуги, нужно понимать, насколько законную деятельность ведет тот или иной продавец», — подчеркнул Горин интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Защита организованного туризма Горин отметил преимущество работы с профессионалами: при отмене рейсов или внезапном закрытии границ (как это случалось ранее) именно туроператор берет на себя организацию вывоза, размещение в гостиницах и решение бюрократических вопросов. Самостоятельным путешественникам приходится справляться с этим за свой счет.

Главные ошибки туристов Помимо лишних трат, эксперт выделил критические промахи, которые могут испортить отдых:

Экономия на медицинской страховке;

Незнание местных законов и культурных норм;

Отсутствие финансового резерва на случай ЧП;

Недооценка рисков акклиматизации;

Отсутствие доступа к мобильному интернету для связи и навигации

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