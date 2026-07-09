Как распознать мошенников на зарубежном курорте

Оплачено всё, но просят еще: когда туроператор требует незаконную доплату
Многие российские туристы сталкиваются с тем, что тщательно спланированный отпуск оборачивается непредвиденными тратами уже на месте. Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в интервью разъяснил, как отличить законные требования от уловок и не стать жертвой скрытых расходов.
Эксперт разделил причины дополнительных платежей на две категории:
- Действия туроператоров. Если путешественник купил полный пакетный тур у компании из федерального реестра и полностью оплатил его до вылета, требовать доплаты из-за изменения курса валют или других факторов оператор не имеет права. После полной оплаты должны быть выданы все подтверждающие документы.
- Самостоятельные покупки туриста. Большинство проблем возникает, когда люди покупают услуги стихийно во время отдыха. Речь идет о сомнительных уличных экскурсиях, фотографиях с животными, незапланированных трансферах или обмене валюты у частных лиц.
«Когда вы на месте покупаете какие-то услуги, нужно понимать, насколько законную деятельность ведет тот или иной продавец», — подчеркнул Горин интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Защита организованного туризма Горин отметил преимущество работы с профессионалами: при отмене рейсов или внезапном закрытии границ (как это случалось ранее) именно туроператор берет на себя организацию вывоза, размещение в гостиницах и решение бюрократических вопросов. Самостоятельным путешественникам приходится справляться с этим за свой счет.
Главные ошибки туристов Помимо лишних трат, эксперт выделил критические промахи, которые могут испортить отдых:
- Экономия на медицинской страховке;
- Незнание местных законов и культурных норм;
- Отсутствие финансового резерва на случай ЧП;
- Недооценка рисков акклиматизации;
- Отсутствие доступа к мобильному интернету для связи и навигации
Ранее турэксперт Булах объяснила, почему россияне стали выбирать короткий отдых.