Как собрать аптечку для поездки на отдых с ребенком

При поездке на отдых с ребёнком необходимо укомплектовать аптечку жаропонижающими, антигистаминными средствами, препаратами от ожогов и кишечных расстройств.

Об этом сообщила РИА Новости клинический фармаколог краевой детской клинической больницы №1 во Владивостоке кандидат медицинских наук Юлия Феоктистова.

Врач подчеркнула, что солнцезащитные средства должны быть с максимальным фильтром.

«Возьмите крем или спрей с SPF не ниже 50», — сказала она.

Также стоит захватить средство для лечения солнечных ожогов. После укусов насекомых при появлении отёков могут понадобиться антигистаминные препараты.

«Лучше использовать препараты второго или третьего поколения, не вызывающие сонливости, например на основе цетиризина», — пояснила Феоктистова.

Что касается жаропонижающих, то при повторном повышении температуры врач рекомендовала уже не заниматься самолечением, а сразу обращаться за медпомощью. При этом с насморком помогут сосудосуживающие капли, но использовать их можно не более двух-трёх дней, сверяясь с возрастными ограничениями на упаковке.

Для обработки ссадин и ушибов пригодятся перекись водорода, йод или зелёнка в форме карандаша, пластырь, а также мазь «Спасатель». В дорожной аптечке должны быть вата, бинты, спиртовые салфетки.

Турагент Ирина Завьялова посоветовала перед покупкой автобусного тура уточнять данные о транспорте, водителе и контроле за рейсом.