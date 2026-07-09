Как въехать в Белоруссию: правила и документы для россиян

В 2026 году между Россией и Белоруссией продолжает действовать безвизовый режим. Россиянам просто попасть в страну: не нужно специально собирать документы и оформлять страховку. Но есть нюансы, особенно если вы планируете путешествовать с детьми или на автомобиле — позаботиться о них потребуется заранее. «Лента.ру» рассказывает о правилах въезда в Белоруссию для граждан России, какие нужны документы для пересечения границы на автомобиле, как могут въехать дети до 14 лет и старше.

Поездка в Белоруссию: что нужно знать

Необходимые документы: взрослым достаточно внутреннего паспорта.

Как добраться: самолетом, поездом, автобусом, на личном автомобиле. Пересечь границу официально можно только на транспорте, но не пешком.

Виза: не нужна. Сколько можно находиться в стране: до 90 дней без временной регистрации.

Кому нужны дополнительные документы: водителям на личном транспорте, при путешествии с животными, детям до 14 лет обязательно загранпаспорт.

Разница во времени: время совпадает с московским, вся страна расположена в одном часовом поясе.

Валюта: белорусский рубль, равен примерно 27 российским рублям.

Работают ли российские карты: да, карты «Мир».

Россия и Белоруссия в 1999 году подписали договор о создании Союзного государства. В этом объединении действуют облегченные правила въезда, у стран тесные экономические связи и похожий уровень цен.

Проще говоря, россиянам комфортно ездить в Белоруссию. Не нужно оформлять визу и медицинскую страховку, подтверждать проживание. Не придется проходить строгий паспортный контроль, а путешествовать можно по внутреннему паспорту и с привычной банковской картой.

Находиться в республике можно свободно 90 дней с даты въезда. Чтобы задержаться, потребуется зарегистрироваться по месту пребывания и получить разрешение на временное проживание. Его оформляют уже в Белоруссии.

Как добраться до Белоруссии

Любым удобным способом — между странами активно действует железнодорожное, автомобильное и авиационное сообщение. Так, из Москвы в Минск ходят обычные и скоростные поезда: дневная «Ласточка» идет 7 часов, ночной поезд — от 8,5 часа. А из Смоленска в Витебск и Оршу каждый день ходят электрички, добраться можно за 2 часа.

Перелет из Москвы в Минск займет 1,5 часа. Аэропорты есть еще в трех городах Белоруссии: Бресте, Гомеле и Могилеве.

Чем расплачиваться

Карта «Мир» действует по всей стране, а безналичная оплата распространена так же повсеместно, как в России.

Российские Visa и Mastercard в Белоруссии не работают

Официальная валюта — белорусский рубль. В обращении есть монеты по копейкам, 1 и 2 рубля и банкноты от 5 до 500 рублей.

В торговых точках и заведениях российские деньги не принимают: наличные российские рубли придется обменять на белорусские, а при оплате картой банк сам конвертирует валюту.

Менять российские рубли на белорусские удобнее по приезде: официальные обменники в республике распространены. Снять деньги можно в местных банкоматах, но только с карты «Мир». За это могут взять комиссию, поэтому выгоднее снимать в филиалах крупных российских банков.

Российские сервисы

В Белоруссии работают привычные россиянам сервисы такси и бронирования жилья. Переключать геопозицию внутри приложений и дополнительно что-то настраивать не нужно.

Медицинская помощь

Россиянам не нужно оформлять страховой полис, чтобы въехать в страну — на границе его не проверяют. В экстренной ситуации медицинское обслуживание будет бесплатным: например, вызов скорой помощи. Но за все дальнейшие услуги потребуется заплатить — например, за прием терапевта или посещение стоматолога, даже если придете с болью. По сути, в Белоруссии все расходы на медицинскую помощь, кроме неотложной, для россиян платные.

Российский полис ОМС в Белоруссии не действует

Можно оформить добровольное медицинское страхование (ДМС) — такая услуга есть во всех специализированных фирмах и стоит от 200 до 1000 российских рублей за неделю.

Документы для въезда

Между Россией и Белоруссией действует двустороннее соглашение, по которому граждане обеих стран могут свободно пересекать границу по внутренним документам.

Взрослому россиянину понадобится один из этих документов:

гражданский паспорт;

заграничный паспорт;

служебный паспорт;

дипломатический паспорт;

паспорт моряка и к нему судовая роль или выписка из нее.

При прохождении пограничного контроля штамп о въезде в Белоруссию в паспорт не ставят.

Что можно провозить с собой

Запрет стандартный: нельзя провозить огнестрельное и травматическое оружие, военное снаряжение, яды и наркотики, радиоактивные и взрывоопасные вещества.

Без пошлины для личного пользования можно ввозить:

на самолете: не более 50 килограммов товаров не дороже 10 тысяч евро (895 тысяч рублей);

другими видами транспорта: не более 25 килограммов на сумму до 500 евро (почти 45 тысяч рублей).

Другие ограничения:

не больше 200 сигарет или стиков;

до 3 литров алкоголя;

наличные на сумму до 10 тысяч долларов (около 783 тысяч рублей).

Документы для въезда на личном автомобиле

Водительское удостоверение

Российские водительские права действуют в Белоруссии. Но они не заменяют паспорт и не могут быть основным гражданским документом. На границе все равно проверяют паспорта пассажиров и водителя.

СТС

Свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) — стандартный документ, который водитель должен иметь при себе. Он потребуется в тех же ситуациях, что и на российских дорогах.

Страховой полис

При поездке на автомобиле потребуется страховой полис с покрытием гражданской ответственности при аварии. За его отсутствие местная Госавтоинспекция может выписать штраф примерно на 200 долларов (около 15 тысяч рублей).

Стандартный российский ОСАГО для поездки в Белоруссию не подойдет

Но можно приобрести к нему расширение для территории Белоруссии, так называемую «Белую карту». Она появилась в 2025 году. Карту рекомендуют оформлять тем, кто ездит в страну часто, от трех раз в год.

Для разового посещения и туризма выгоднее ОСАГО, который действует за пределами РФ. Ее тарифы устанавливает Российский союз автостраховщиков. Они зависят от типа транспортного средства и срока страхования — от 15 дней до года. Так, страховка для легковушки на месяц обойдется примерно в 1360 рублей, на полгода — в 4740 рублей.

Раньше автомобилисты, выезжая за границу, оформляли «Зеленую карту» — страховку на территории другой страны. В 2023 году российские карты перестали действовать в Евросоюзе и их прекратили продавать, а в 2024 году Россия и Белоруссия запустила собственную систему «Синяя карта».

Что еще нужно знать водителям:

правила дорожного движения в Белоруссии похожи на российские, но за некоторыми исключениями. Например, нештрафуемый порог превышения скорости в республике составляет 10 км/ч;

на заправках продают в основном бензин АИ-92, АИ-95 и АИ-98, а также дизель;

дорожного налога нет, платить при въезде не потребуется;

легковые автомобили с российскими номерами могут ездить по дорогам бесплатно;

на платных трассах действует электронная система Beltoll;

парковку можно оплатить только в местной валюте;

на дорогах есть камеры, которые фиксируют нарушения ПДД, особенно скоростного режима. Они установлены в Минске и на основных трассах страны.

Документы для въезда детей

Старше 14 лет

Дети этого возраста уже получили внутренний паспорт РФ и могут въехать по нему или заграничному, если он есть.

Младше 14 лет

С 2026 года детям младше 14 лет требуется загранпаспорт, чтобы выехать из России. Это требование действует независимо от страны назначения.

По правилам Белоруссии, дети младше 14 лет отметка о гражданстве РФ. Раньше этого документа было достаточно. Но из-за новых правил в России несовершеннолетним теперь обязательно нужен загранпаспорт.

При путешествии с одним или обоими родителями детского загранпаспорта достаточно. Второму родителю согласие на выезд оформлять не нужно

При путешествии без родителей для выезда требуется их нотариально заверенное согласие. Там нужно указать сроки поездки, данные ребенка и сопровождающих. Например, такое согласие понадобится при поездке с бабушкой и дедушкой, старшими сестрами и братьями, в составе спортивной команды или школьной группы.

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Правила въезда с животными

Правила ниже действуют для домашних питомцев — для остальных категорий, например, сельскохозяйственного скота их нужно уточнять отдельно.

Можно ввезти не более двух мелких животных (собак, кошек или птиц). Понадобится международный ветеринарный паспорт, который приравнивается к ветеринарному сертификату. В нем должна быть отметка о клиническом осмотре, сделанном за 14 дней от отправки. Разрешение на ввоз или уплата пошлины не нужны, помещать в карантин не придется. При путешествии поездом, автобусом или самолетом нужно соблюдать требования перевозчика в отношении животных. Например, Белорусская железная дорога учитывает животных как ручную кладь — они должны занимать место, предназначенное для нее, и путешествовать в клетках и переносках.

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Почему могут отказать во въезде в Белоруссию

Самые распространенные причины, по которым любому иностранцу могут отказать во въезде:

просрочен паспорт или другие документы;

человек нарушил правила пересечения границы или провоза товаров;

есть непогашенная судимость в Белоруссии или другой стране;

есть неоплаченный штраф в Белоруссии;

в прошлое посещение страны человек находился на ее территории больше разрешенного срока.

Также отказывают всем, кто связан с криминалом: например, если человек угрожает интересам национальной безопасности Белоруссии и общественному порядку, предоставил поддельные документы, имеет отношения к контрабанде и торговле наркотиками или оружием.