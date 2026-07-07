Пассажир попавшего в аварию самолета в Бишкеке заявил, что он был очень старым

БИШКЕК, 7 июля. /ТАСС/. Самолет авиакомпании TezJet, попавший в аварию при взлете в аэропорту Бишкека, был очень старым. Об этом ТАСС сообщил пассажир рейса Аман Ибраев.

По его словам, он неоднократно ранее летал именно на этом самолете, когда следовал из Оша в Бишкек и обратно.

"Это самый старый самолет, мы это всегда говорили", - рассказал пассажир.

Самолет McDonnell-Douglas MD-83 с бортовым номером EX-80003 был выпущен в 1996 году в США. Его первый полет состоялся 1 марта 1996 года. После его покупки киргизской авиакомпанией MD-83 в том числе выполнял международные рейсы из Бишкека в Москву.

7 июля при взлете в аэропорту Бишкека после поломки стойки заднего шасси экипаж самолета принял решение прекратить полет. Во время торможения лайнер завалился на левое крыло. Согласно предварительной информации, серьезных травм никто из 181 пассажира и 6 членов экипажа не получил. Их эвакуировали по надувному трапу через хвостовую часть.