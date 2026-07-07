Путешественница дала советы по питанию туристам, собирающимся в Китай

Путешественница Арина Карелина в рубрике «Теперь вы знаете» дала советы по питанию туристам, собирающимся в Китай. По её словам, самая безопасная еда в стране — пельмени и паровые булочки с начинкой.

«Но ограничиваться этим не стоит! Необязательно приходить в пафосный ресторан, чтобы съесть настоящую утку по-пекински, иногда лучший вкусовой опыт может предложить неприметный ларёк у дома. Правда, лучше быть готовыми к неожиданностям», — сказала Карелина.

Путешественница рекомендовала обязательно положить в чемодан сорбенты, противорвотное, средства от изжоги и бакпрепараты, которые помогут прийти в себя в случае отравления или просто неважного самочувствия после ужина.