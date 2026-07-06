В АТОР объяснили, какие лекарства можно провозить в самолете

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) пояснили правила перевозки медикаментов в самолете. Так, обычные безрецептурные препараты - жаропонижающие, средства для ЖКТ и другие - можно провозить как в багаже, так и в ручной клади.

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Для рецептурных лекарств желательно иметь рецепт, а для препаратов с сильнодействующими или психотропными веществами - обязательно действующий рецепт и врачебное назначение, уточнили в ассоциации РИА Новости.

При вылете за границу может потребоваться перевод документа на английский или язык страны назначения. Лекарства, содержащие психотропные или наркотические вещества, должны быть задекларированы в "красном" коридоре с приложением медицинских бумаг.

Если такие препараты нужны по жизненным показаниям или в полете, необходимо предупредить сотрудников досмотра и предъявить документы - то же касается шприцев (например, инсулиновых) и инъекторов. На жидкие лекарства распространяется правило объема: флаконы не более 100 мл в сумме до 1 литра, иногда требуется прозрачный пакет с замком.

Список разрешенных к ввозу лекарств зависит от страны - многие препараты, доступные в России (например, валокордин, корвалол, а иногда даже аспирин), за рубежом запрещены. Изучите правила страны назначения заранее.

При ввозе в Россию зарубежных лекарств проверьте состав на наличие сильнодействующих, наркотических или психотропных веществ - их можно ввезти только по медицинским показаниям и с подтверждающими документами. Более пяти упаковок одного препарата могут вызвать вопросы о целях использования, поэтому лекарства можно ввозить только для личного применения.