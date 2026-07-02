Врач Парамонов: если вода цветет, купаться в водоеме не стоит

Если имеется знак "купание запрещено", вода цветет или плавают утки, в водоеме лучше не купаться. Об этом в беседе с газетой "Взгляд" предупредил врач-терапевт Алексей Парамонов. К примеру, водоплавающие птицы участвуют в цикле развития некоторых паразитов, в частности церкарий, отметил специалист. Также он посоветовал не окунаться в воду, если есть тина или мертвая рыба, рядом пасутся животные, недалеко присутствует свалка или промзона. "Главное правило: для купания лучше выбирать не просто "чистый на вид" водоем, а официально разрешенное место для купания. В России качество воды и состояние пляжей контролирует Роспотребнадзор, но важно понимать: он оценивает прежде всего организованные зоны отдыха и пляжи. Это не означает, что каждый пруд, карьер или участок реки где-то за городом автоматически проверен и безопасен", - сказал Парамонов. Особенно внимательными необходимо быть детям, беременным женщинам, пожилым и людям с иммунодефицитом, добавил он. Педиатр "СМ-Клиника" для детей Ксения Налегач до этого говорил, что даже если вода в водоеме выглядит чистой, это не означает, что она безопасна для купания. По словам эксперта, чаще всего после купания развиваются кишечные инфекции, вызванные кишечной палочкой, норовирусами, шигеллами, лямблиями и криптоспоридиями. У ребенка могут появиться диарея, тошнота, рвота, боли в животе и повышение температуры.