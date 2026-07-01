Турагент рассказала, чего не стоит брать с собой в ручную кладь

Во время сборов люди пытаются взять с собой в ручную кладь все самое необходимое. Однако некоторые вещи могут стать причиной задержки. Например, в самолет могут не пропустить с медом, паштетом и свечами. Какие вещи нельзя брать с собой на борт, рассказала генеральный директор турагентства «Дотур» Олеся Адамушкина.

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— Литиевые батареи, пауэрбанки, ноутбуки и смартфоны провозят только в ручной клади. В багаже они запрещены из-за риска возгорания. Пауэрбанки до 100 ватт берут без вопросов. От 100 до 160 — только с разрешения авиакомпании и не более двух штук. Свыше 160 ватт — на борт не пускают. Вздутые или поврежденные батареи тоже не пропустят. Электронные сигареты разрешены в салоне, но пользоваться ими во время полета нельзя, — предупредила эксперт.

Много споров во время досмотра вещей вызывает количество жидкости. Адамушкина напомнила, что ее допустимый объем составляет не более 100 миллилитров, а общий — до 1 литра на человека. Исключения: детское питание на время полета, рецептурные лекарства и диетические продукты. Сотрудники также вправе выложить из ручной клади любые острые и режущие предметы, передает Life.ru.

Помимо этого, не все сувениры можно спокойно привезти из поездки. Например, экспорт изделий из рептилий и млекопитающих запрещен в ряде стран. Об этом напомнил заслуженный юрист России Иван Соловьев.