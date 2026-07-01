Как понять, что арендодатель снимает вас на видео

Ежегодно платформа посуточной аренды Airbnb принимает миллионы туристов со всего мира. Создатели сервиса обещают гостям безопасность, комфорт и ощущение, что в другой стране ты как дома. Однако в последние годы компания все чаще попадает в скандалы: пользователи платформы жалуются, что жилье не соответствует картинкам, хосты могут нарушать меры пожарной безопасности и даже снимать арендаторов на скрытую камеру. Самые громкие инциденты, разрушающие репутацию компании, — в материале «Ленты.ру».

Черный ящик

Переломным моментом для репутации Airbnb стало расследование Bloomberg, опубликованное летом 2021 года. Тогда на свет вышла история о внутренней кризисной команде, которую бывшие сотрудники называли Black Box («черный ящик» — прим. «Ленты.ру»). Она занималась самыми неприятными случаями с участием постояльцев: нападениями, сексуальным насилием, смертями, скрытыми камерами и другими инцидентами, которые могли омрачить репутацию Airbnb. По данным расследования, компания тратила около 50 миллионов долларов в год на выплаты хозяевам и гостям, чтобы замалчивать неприятные ситуации.

Команда Airbnb утверждала, что основная часть этих денег связана с имущественными претензиями, а не сокрытием преступлений, однако избежать скандала все равно не удалось.

Фото: Лента.ру

Самым известным эпизодом стала история австралийской туристки, которую, по данным Bloomberg и The Guardian, в 2016 году изнасиловали в квартире Airbnb в Нью-Йорке. В обмен на молчание женщина получила компенсацию в размере семи миллионов долларов. В соглашении было указано, что ей запрещается публично обсуждать случившееся, подавать иск против Airbnb и привлекать компанию к ответственности. Выяснилось, что компания тратила десятки миллионов долларов на урегулирование аналогичных инцидентов.

В итоге после скандала компания объявила, что положения о принудительном арбитраже больше не будут применяться к искам хозяев и гостей, связанным с сексуальным насилием или домогательствами. Однако и здесь Airbnb обвинили в том, что они предприняли этот шаг вынуждено — из-за репутационного провала, а не потому, что действительно хотели поддержать жертв насилия. Airbnb признал проблему только после того, как история стала слишком громкой и тиражировалась во всех СМИ.

Скрытые камеры и порно с постояльцами

Истории со скрытыми камерами в арендованных квартирах особенно критичны для Airbnb, поскольку они уничтожают ключевое обещание сервиса: приватность в чужом доме. Частота таких инцидентов указывает на то, что в компании до сих пор не могут разобраться с проблемой.

Фото: Лента.ру

Например, в апреле 2025 года семья, остановившаяся в доме в Скоттсдейле (штат Аризона), подала иск против владельца и Airbnb после того, как обнаружила над кроватью устройство, замаскированное под датчик дыма. Они утверждают, что внутри находилась карта памяти с материалами, датированными 2020 годом. Представители компании заявили, что скрытые камеры запрещены, назвали такие инциденты исключительно редкими и сообщили, что запретили хозяину квартиры пользоваться платформой еще в 2024 году. Однако общественность возмутило другое: если камера действительно работала годами, значит, обнаружили ее не сотрудники Airbnb, а очередные гости.

Другой громкий случай закончился приговором. В мае 2025 года шотландский врач-анестезиолог Джу Ен Ум получил 18 месяцев тюрьмы по 23 эпизодам вуайеризма

. По материалам суда, он прятал камеры в освежителях воздуха и датчиках дыма в квартире в Глазго (Шотландия), которую сдавал через Airbnb. Один из постояльцев заметил подозрительные устройства, после чего полиция нашла записи с участием десятков людей. Этот кейс в очередной раз показал, что даже при наличии огромного числа положительных отзывов о хосте сервис не гарантирует того, что он не окажется очередным извращенцем. Шотландский врач-анестезиолог Джу Ен Ум несколько лет сдавал квартиру через Airbnb и втайне наблюдал за постояльцами, за что был осужден на 18 месяцев лишения свободы.

При этом даже стоимость объекта и его роскошное убранство не могут свидетельствовать о добросовестности владельцев. Так, в июле 2025 года в Марракеше вынесли приговор владельцу виллы, которая сдавалась через Airbnb как люксовый объект. Оказалось, что хост неоднократно снимал состоятельных гостей на скрытую камеру, размещенную в фоторамке напротив душа, и создавал из материалов порнографический контент.

Таким образом, несмотря на то, что в 2024 году Airbnb установили полный запрет на размещение камер в сдаваемом жилье, такие инциденты все еще происходят довольно часто. Кроме того, запрет сам по себе не предусматривает предварительную проверку каждого дома, поэтому скрытые камеры обычно обнаруживают постояльцы.

Как проверить арендованную квартиру на наличие скрытых камер?

Обнаружить профессионально замаскированную камеру без специального оборудования бывает трудно, однако большинство устройств нуждаются в трех вещах: источнике питания, свободном обзоре и небольшом отверстии для объектива. Поэтому проверку стоит начать с внимательного осмотра комнаты.

1. Сначала оценить, откуда удобнее всего снимать, — камеру обычно размещают так, чтобы перед объективом не было мебели, дверей или других препятствий. Подозрение могут вызвать предметы, которые стоят под неестественным углом, направлены прямо на кровать или находятся в месте, где они не нужны:

датчики дыма и движения;

электронные часы и будильники;

USB-зарядки, адаптеры и сетевые фильтры;

розетки и выключатели;

роутеры, телевизионные приставки и колонки;

лампочки, ночники и настольные лампы;

зеркала и картины.

2. Искать маленькие отверстия и странные детали — объектив скрытой камеры может выглядеть как черная блестящая точка диаметром в несколько миллиметров. Устройство также выдают дополнительный индикатор, отверстие неправильной формы или незнакомый провод.

Разбирать электроприборы, откручивать розетки и снимать датчики дыма не следует. Так можно повредить имущество, получить удар током или отключить пожарную сигнализацию.

3. Выключить свет и воспользоваться фонариком. В темной комнате необходимо включить фонарик телефона и медленно осветить подозрительные предметы с разных углов. Камерный объектив способен дать яркий точечный блик, который отличается от обычного рассеянного отражения пластика или металла.

Один блик еще не доказывает наличия камеры. Стеклянная кнопка, светодиод или глянцевая поверхность могут выглядеть похожим образом. Подозрительный участок необходимо рассмотреть при включенном свете и сфотографировать крупным планом.

4. Проверить инфракрасное излучение камерой телефона. Некоторые камеры с ночным режимом используют инфракрасные светодиоды. Человеческий глаз их не видит, но камера смартфона иногда показывает их как белые, синие или фиолетовые точки.

5. Посмотреть, какие устройства подключены к Wi-Fi. Приложения для анализа локальной сети могут показать приборы, подключенные к тому же Wi-Fi, что и телефон. В списке стоит обратить внимание на неизвестные устройства с обозначениями camera, cam, IP camera, IPC, DVR или названиями производителей систем видеонаблюдения.

Что делать, если обнаружено подозрительное устройство?

Сфотографировать устройство и его положение в комнате, не прикасаясь к нему.

Сделать общий снимок, показывающий, куда направлен предполагаемый объектив.

Сохранить страницу объявления, переписку с хозяином и данные бронирования.

Связаться с местной полицией.

Сообщить о случившемся в службу безопасности сервиса бронирования.

Потребовать переселения и возврата денег.

Не вступать в конфронтацию с хозяином лично.

Не следует вынимать карту памяти, сбрасывать настройки, разбирать устройство или уносить его с собой. Эти действия могут уничтожить доказательства и осложнить расследование.

Угарный газ и неоднократные летальние исходы

Однако истории со скрытой съемкой — не главное упущение основателей Airbnb. В 2025 году Reuters подробно описал серию исков к компании после смертей, предположительно вызванных отравлением угарным газом в объектах сервиса в Бразилии, Мексике и Хорватии. Семьи погибших утверждают, что в арендованном жилье были неисправные газовые приборы и отсутствовали датчики угарного газа. По материалам, изученным Reuters, адвокаты истцов говорят как минимум о 19 несчастных случаях с 2013 года.

При этом в Airbnb на все обвинения отвечали, что инциденты достаточно редки на фоне более чем двух миллиардов бронирований и что компания раздала хозяевам свыше 280 тысяч комбинированных датчиков дыма и угарного газа. Однако пользователи по-прежнему не понимают, почему сервис все еще оставляет соблюдение пожарной безопасности на усмотрение хозяев.

Один из самых громких инцидентов случился в 2026 году, когда мать Хьюго и Лауры Моралес подала иск из-за смерти детей в арендованном жилье в Мехико. В феврале 2025 года их медленно отравил угарный газ из топливного водонагревателя, а в объявлении не было ни предупреждения о риске, ни упоминания о нагревателе, ни указания на неисправность датчика.

Не менее показателен и пожар в штате Нью-Йорк, после которого в марте 2025 года хозяевам Airbnb Деннису и Мередит Дарси предъявили обвинения в непредумышленном убийстве. По версии следствия, в доме, где погибли женщина и ее годовалая дочь, не было рабочих дымовых извещателей, хотя в объявлении было указано обратное. Следователи также выявили нарушения строительных и пожарных норм. Все это в очередной раз показывает, что платформа, несмотря на все попытки защитить постояльцев, все еще не может гарантировать им стопроцентную безопасность и приватность.

Альтернативные сервисы для путешествий

Парадокс заключается в том, что бизнес компании Airbnb растет: в первом квартале 2026 года ее выручка увеличилась на 18 процентов год к году, до 2,7 миллиарда долларов, а число забронированных ночей и услуг выросло на девять процентов. Иными словами, пользователи не уходят, несмотря на то, что доверие к продукту сильно падает. Это связано с тем, что аналогичных по масштабу и распространенности сервисов в мире просто нет. Тем не менее на рынке уже начали появляться альтернативные варианты.

Например, российская блогерша Таша объявила о запуске приложения Brave & Safe, которое позволяет женщинам безопасно путешествовать. А в индийском штате Химачал-Прадеш власти представили политику SheTravel с отдельным приложением SheShield, где есть верифицированные варианты размещения.

На этом фоне у Airbnb остается сильная финансовая модель при уже подорванной репутации. Главный вопрос к компании остается открытым: почему ее бренд за столько лет существования не научился по-настоящему контролировать собственный продукт. В Airbnb действительно отлично умеют продавать впечатления, но все еще не могут обещать, что за дверью арендованного дома не окажется чужой камеры или неисправного нагревателя.