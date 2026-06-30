Как собрать чемодан в отпуск

При сборе чемодана в отпуску стоит предусмотреть все возможные форматы досуга, а также начинать сбор чемодана с низа. Об этом «Газете.Ru» рассказала стилист с международным опытом работы с топовыми изданиями в России и за рубежом Мила Ушакова.

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«В первую очередь нужно предусмотреть повседневный образ и образ на вечер. Стилист советует начинать с нижних изделий — брюк, юбок или шорт, а уже к ним подбирать верх. Такой подход помогает быстрее собрать понятные сочетания и не положить в чемодан вещи, которые ни с чем не работают. Главная ошибка при сборах — брать лишнее в надежде, что это "вдруг пригодится". Чаще всего именно такие вещи занимают место, но в отпуске до них дело не доходит», — рассказала эксперт.

Она также добавила, что, чтобы понять, сколько одежды действительно нужно, важно учитывать количество дней и формат отдыха.

«Для пляжной поездки, городского отпуска и активного маршрута набор будет разным. При этом большой чемодан не гарантирует разнообразие. Из пяти-семи вещей можно составить 20 образов при грамотном подходе», — отметила Ушакова.

По ее словам, для поездки на 7-10 дней эксперт предлагает универсальную формулу 5-3-2-2-3: пять верхов, три низа, два платья или цельных образа, два слоя и три пары обуви.

«В отпускной капсуле должны быть базовые вещи, которые можно надеть несколько раз, удобные нижние изделия на каждый день, один акцентный предмет и верхний слой — например льняная рубашка, жакет, кардиган или легкая куртка. Главное правило капсулы — каждая вещь должна сочетаться минимум с тремя другими. Перед тем как положить ее в чемодан, стоит спросить себя, с чем конкретно вы наденете ее хотя бы три раза», — объяснила стилист.

Ушакова подчеркнула, что почти всегда лишними в отпуске оказываются туфли на каблуке.

«Обувь лучше выбирать исходя из комфорта и реальных планов: одна пара для долгих прогулок, одна для вечерних выходов и ещё один удобный вариант под формат поездки. То же касается одежды: вместо случайного набора вещей стоит заранее собрать несколько готовых сочетаний. Это помогает не везти половину гардероба и не тратить время на сборы уже на месте», — рекомендовала она.

И в заключение Ушакова дала советы по выбору материалов одежды.