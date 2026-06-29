Автобус — не такси: что скрывают турфирмы, как не попасть на опасный рейс?

Пятнадцать тонн металла на скорости под сто километров в час — и вы внутри, с билетом, купленным по акции. Что нужно спросить у туроператора до оплаты, чтобы отпуск не закончился в реанимации, и почему возраст водителя и место в салоне важнее, чем кажется?

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Путешествие на большом экскурсионном транспорте большинством воспринимается как бюджетный и почти бытовой способ сменить картинку за окном, и мало кто в предвкушении впечатлений задумывается о том, что многотонная машина на скорости — это зона повышенной ответственности. Резонансные происшествия на трассах, подобные недавнему, возвращают к суровой истине: доступность поездки не должна означать пренебрежения к собственной сохранности. Ситуацию для RuNews24.ru прокомментировала турагент Ирина Завьялова.

Еще утром они фотографировались в музее, смеялись и строили планы на вечер. А уже через несколько часов лежали на асфальте с переломами, а врачи Угличской ЦРБ боролись за их жизни. В июне под Угличем перевернулся экскурсионный автобус с 33 туристами на борту. 20 человек госпитализированы. Среди пострадавших - двое детей. Двух туристок на вертолете доставили в Москву с тяжелыми повреждениями легких.

«Страшно, люди были в крови. У людей переломаны руки, ноги, ребра, пробиты головы», - рассказывали очевидцы в СМИ. К счастью, погибших нет, но этот случай - жесткий сигнал для каждого из нас.

Каждый год миллионы россиян выбирают автобусные туры как доступный способ увидеть мир. Однако выбор тура часто сводится к цене и количеству звезд в отеле, а вопросы безопасности остаются "за кадром". Автобус - это не просто средство передвижения, это инженерная конструкция, которая на скорости 90 км/ч весит более 15 тонн. И когда эта махина вылетает в кювет, как это случилось на дороге "Углич-Воскресенское", о комфорте салона говорить уже не приходится.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователям предстоит выяснить, что стало причиной трагедии: человеческая ошибка или техническая неисправность, которая могла быть известна перевозчику.

Как же не попасть в подобную историю и на что обращать внимание, выбирая тур, чтобы отпуск не закончился в реанимации?

В ДТП под Угличем за рулем был 65-летний мужчина. Компания-перевозчик поспешила заявить, что это "профессионал со специальной категорией и стажем более 20 лет". Однако возраст водителя в сочетании с длительной дорогой (а туристы возвращались из поездки в музей) - это фактор риска. Как известно, реакция с возрастом падает, и даже опыт не всегда спасает в экстренной ситуации.

«Подобная ситуация могла произойти у любой организации. Сейчас не хватает опытных водителей, не хватает туристических автобусов. Поэтому при покупке тура интересуйтесь не только стажем, но и состоянием здоровья водителя, режимом его работы и отдыха. К сожалению, напрямую проверить это сложно, но можно оценить компанию по отзывам - часто другие туристы пишут, как вел себя шофер, не нарушал ли скоростной режим», - советует эксперт.

Одной из рассматриваемых версий ДТП стала техническая неисправность автобуса. Современные туристические автобусы оснащены подушками безопасности, ремнями и ABS. Но это работает только при исправном транспортном средстве.

«Лучше избегать туров, где организатор уклоняется от ответа на вопросы о транспорте или говорит "подадим, что будет". Вы имеете право знать, на чем едете», - считает Ирина Завьялова.

Мало кто знает, но от выбора места в салоне зависит не только комфорт, но и безопасность при аварии. Худшие места - первые ряды (удар лобового стекла при столкновении) и последний ряд (сильный рывок и "складывание" салона при наезде сзади). Лучшие места - центральная часть между осями. Колеса в этой зоне меньше вибрируют, а при резком торможении импульс распределяется мягче, снижая риск переломов от удара о впередистоящее кресло. При бронировании просите места в середине салона. Если вы путешествуете с ребенком, не берите места у прохода (выше риск травмы при опрокидывании), лучше у окна, но в центре. Не забывайте пристегиваться.

Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Это значит, что перевозчик должен был, но не обеспечил безопасность. До поездки проверьте, имеет ли туроператор или перевозчик лицензию на перевозку пассажиров. Закон обязывает такие автобусы быть оборудованными системой ГЛОНАСС для контроля за движением в реальном времени. Уточните у менеджера, как осуществляется контроль за местоположением автобуса, есть ли у водителя связь с офисом. Отсутствие навигации - красный флаг.

«Стоит захватить с собой полис, медикаменты, наличные деньги. Сейчас летний сезон больше похож на осенний по активности: путевки в Крым и Сочи сдают, значит, будет еще больший спрос на автобусные поездки. Уже сейчас многие коллеги одновременно отправляют по одному маршруту 2-3 автобуса. Многие едут и с детьми, и с пенсионерами, не рассчитывая свои силы, не понимая, что автобус – это не такси. И за остановку вне плана на трассе можно получить серьезный штраф», - делится Ирина Завьялова.

Путешествовать на автобусе по России - это прекрасно и доступно. Но не экономьте на своей безопасности. Помните: когда вы покупаете тур, вы покупаете не только экскурсию, но и ответственность. Требуйте документы, задавайте неудобные вопросы, выбирайте места с умом. Отдых должен оставлять только хорошие воспоминания, а не гипс на руках. Помните, что если поездка длится несколько дней, с Вами должны выехать два водителя.