Сезонный «развод»: как распознать мошенников при бронировании тура

Мошенники начали активно создавать дипфейки реальных турагентов и продавать "липовые" путевки вдвое дешевле рынка, сообщили СМИ. По каким признакам вычислить сгенерированное нейросетью сообщение и распознать злоумышленников, разбиралась Москва 24.

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Неожиданный двойник

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Аферисты начали создавать цифровых двойников известных турагентов, чтобы продавать фальшивые путевки по ценам значительно ниже рыночных, сообщил телеграм-канал Readovka.

По данным журналистов, реальный турагент Александра обнаружила в социальных сетях рекламу бюджетного отдыха, где оператором выступал сгенерированный нейросетью дипфейк с ее внешностью. Для придания достоверности мошенники "накрутили" в сообщество около 3 тысяч подписчиков, опубликовали фальшивые отзывы и приобрели рекламные посты в локальной городской группе.

Чтобы проверить схему, знакомая Александры связалась с администраторами канала под видом покупателя. В ходе беседы злоумышленники быстро сформировали "предложение" и общались с клиентом с помощью поддельных голосовых и видеосообщений, созданных ИИ. При этом разница в стоимости путевки оказалась значительной: например, за тур на троих в турецкий пятизвездочный отель аферисты запросили всего 146 000 рублей вместо 320 000.

Для завершения сделки преступники потребовали у клиента СНИЛС и паспортные данные, после чего прислали заполненный образец договора. Фиктивный документ был оформлен на имя некой Елены, однако на фотографии в паспорте была изображена женщина с внешностью Александры. Турагент уже направила заявление в правоохранительные органы, отметили журналисты.

Ранее замначальника следственного департамента МВД России Данил Филиппов сообщил, что на сегодняшний день в Сети насчитывается более 150 тысяч сервисов для создания дипфейков. В связи с такой ситуацией вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов предложил добавить в соцсетях кнопку "Пожаловаться на дипфейк" с приоритетной модерацией таких обращений. Кроме того, парламентарий выступил с идеей разработать механизмы оперативной помощи людям, чьи личные данные незаконно использовали для создания поддельного контента.

Повышенный спрос

Вице-президент РСТ Георгий Мохов в беседе с Москвой 24 отметил, что история с дипфейками от туроператоров не нова и повторяется каждый сезон. Появляются поддельные ресурсы, которые копируют известных туроператоров, турагентов, онлайн-сервисы по продаже билетов и размещения в гостиницах и санаториях.

"Достаточно часто эти предложения расходятся через закрытые группы в соцсетях, школьные группы или домовые чаты, то есть там, где высокая степень доверия к публикациям. В таких сообществах появляются мошенники, которые втираются в доверие к гражданам. Люди в эйфории от предстоящего отдыха не включают критическое мышление и переводят деньги по платежным ссылкам на личные карты. В итоге – ни денег, ни документов, ни отдыха", – предупредил эксперт.

Он добавил, что в чатах такие предложения могут рассылать сами участники, а иногда и мошенники, вступающие в группы.

В крупных сообществах (несколько сотен или тысяч человек) появляются люди, которые выдают себя за жителей дома: какое-то время общаются, задают вопросы о благоустройстве, а потом выясняется, что это совершенно посторонние, которые внедрились в группу и какое-то время фигурировали как полноценные участники, готовя для себя почву.

Эксперт добавил, что также встречаются ситуации, когда мошенники обзванивают туристов с предложением доплатить за топливный сбор или за какие-то дополнительные сервисы уже купленного реального тура.

"У злоумышленников есть информация о контактных данных этих путешественников и о том, что и где они купили. Люди же реагируют, думая, что им пишет их реальный турагент", – предупредил Мохов.

Он посоветовал самостоятельно перезванивать по телефонам с официальных сайтов туроператоров и агентов, не поддаваться соблазну низких цен и перепроверять информацию. Если сайт или группа в соцсети вызывает подозрения (например, сайт не проработан дальше второй-третьей страницы, есть орфографические ошибки, странный шрифт и расположение картинок), это часто сразу бросается в глаза. Такие ресурсы делаются одноразово, чтобы собрать какое-то количество туристов, а потом закрываются, поэтому в них не вкладывают деньги и не прорабатывают дизайн.

"То же самое касается групп в соцсетях и мессенджерах, если они недавно появились, нет достоверных отзывов, фигурируют странные личности без контактных данных. Например, приходит сообщение от менеджера с фотографией, но при переходе в профиль он пустой. Нужно проявлять максимальную осмотрительность и понимать, что мошенники прогрессируют, придумывают новые способы и люди теряют очень большие суммы", – подчеркнул Мохов.

В свою очередь, эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский рассказал Москве 24, что создать дипфейк можно без особых специфических знаний.

"Сейчас начался отпускной сезон: стало больше желающих куда-то поехать, и злоумышленники этим пользуются. Они предлагают дешевые и лучшие условия, что позволяет влиять на потенциальную жертву, мотивируя ее принять быстрое импульсивное решение", – отметил эксперт.

Чтобы заставить человека сделать импульсивную покупку, мошенники используют такие фразы, как "только сейчас", "скидка 50%", "только для вас". Экономия – один из первых человеческих инстинктов. При этом в 99% случаев мошенники требуют максимально быструю предоплату (если оплатите полную стоимость, получите скидку 50%). Впоследствии человек теряет данные карты и денежные средства, объяснил Дворянский.

Первое, на что стоит обратить внимание при покупке тура, – это предложение, которое есть только онлайн. Например, нет возможности приехать в офис, подписать договор. Второе – фактор внезапности: "осталось два часа", "только сейчас один номер в отеле и один билет на самолет, если не купите – уйдет". Это старый инструмент, но до сих пор работает. Третье – ссылки приходят в соцсети, мессенджеры. Поэтому при покупке рекомендуется не переходить по ссылке, а набрать название турагентства в строке браузера и проверить, есть ли у них предлагаемый номер. По телефону с официального сайта можно позвонить и уточнить скидку.

Распознать дипфейк также технически реально. В кружочке видны дефекты мимики, звук может не совпадать с движениями рта, движения угловатые. Если подделывают голосовое сообщение, то стоит задать уточняющие вопросы, на которые злоумышленник не ответит, например:

"В этот раз будут аналогичные условия, как и в предыдущей поездке, или нет?".

Злоумышленник не сможет ответить на подобные вопросы, заключил он.