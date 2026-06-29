Тревел-блогерша предостерегла туристов от пяти ошибок в Азии

Российская тревел-блогерша Екатерина, прожившая в Азии больше трех лет, предостерегла туристов от пяти распространенных ошибок, которые могут испортить отдых. Своими рекомендациями она поделилась в личном блоге «Катя — живу в путешествиях» на платформе «Дзен».

Первая ошибка в списке автора публикации — ехать в этот регион без доступа к интернету.

«Это кажется мелочью, пока вы не оказываетесь ночью в чужой стране без связи. Не вызвать такси. Не написать близким. Не открыть карту. Не связаться с хозяином жилья. Поэтому мой главный совет — оформить eSIM еще до вылета», — отметила соотечественница.

Вторая частая ошибка туристов в Азии — экономить на страховке. Россиянка призналась, что она знает истории, когда из-за ее отсутствия люди лишались сотен тысяч рублей.

Третья ошибка — не пользоваться на отдыхе SPF.

«Каждый сезон на Бали я вижу одну и ту же картину. Люди приезжают и думают: "Я же не сгораю в России, зачем мне этот крем тут?" А потом через два дня ходят красные, как раки, с температурой и облезающей кожей», — рассказала Екатерина.

Кроме того, она предостерегла соотечественников от поездок на байке без водительского удостоверения с категорией А.

«Во-первых, вопросы от полиции. Во-вторых, страховая может отказать в выплате. И вот это уже очень дорого», — предупредила путешественница.

Ранее эта же тревел-блогерша назвала главные преимущества путешествий в Азию по сравнению с Европой. По ее словам, там все еще можно найти чистые студии в пяти-десяти минутах ходьбы от моря за 18-25 тысяч рублей.