Злоумышленники начали массово обманывать туристов

Киберпреступники резко активизировали создание поддельных интернет-ресурсов для кражи денег в период массовых летних отпусков. Злоумышленники спекулируют на желании граждан арендовать дешевое жилье, организуют фальшивые платные опросы и выманивают банковские реквизиты.

© runews24.ru

Для реализации преступных планов создаются точные визуальные копии известных гостиничных сайтов и систем онлайн-заказа билетов. На подобных страницах путешественникам предлагают внести предоплату за аренду комнат по заниженным тарифам, после чего авторы объявлений перестают выходить на связь. Схожая тактика применяется в фальшивых анкетах, где за ответы на простые вопросы людям обещают крупные денежные бонусы, но вместо этого собирают их паспортные данные и пароли.

Информацию о методах защиты граждан от цифровых угроз распространило экономическое агентство Прайм. Руководитель направления защиты информации технологической компании Александр Лунев порекомендовал пользователям категорически отказаться от переходов по ссылкам из писем и мессенджеров. Намного безопаснее самостоятельно открывать официальные мобильные приложения перевозчиков, настраивать двухфакторную аутентификацию профилей и сразу прерывать общение, если неизвестные лица начинают торопить с совершением перевода.