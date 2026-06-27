Россиянин не может вернуть 800 тысяч рублей за несостоявшийся перелет

В непростой ситуации оказался россиянин, который решил помочь с авиабилетами своим кубинским друзьям. Он заплатил без малого миллион рублей за четырех человек, однако попасть на рейс кубинцы не смогли. Билеты пришлось сдавать, но вернуть деньги россиянин не может с апреля.

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«Кубинцы должны были лететь из Гаваны в Москву с пересадками в Панаме и Стамбуле. Но на рейс их не пустили, потому что нужна была виза Панамы. Я сразу, а именно 22 апреля, написал в поддержку Ozon Travel: на самолет пассажиры не попали, сделайте возврат», – рассказал TourDom.ru Юрий.

В сервисе ответили – мол, без проблем, но вернуть получится только 765 тыс. руб. – более 100 тыс., согласно условиям возврата, удержит авиакомпания. При этом добавили, что обычно на все про все уходит 30 дней. Однако прошло уже больше 2 месяцев, а своих денег Юрий до сих пор так и не увидел.

«С весны никак не могу дождаться возврата, Ozon Travel пишет, что им авиакомпания не отвечает, звонил в Turkish Airlines, там говорят, что такого быть не может. Но больше информации дать они не могут, посоветовали общаться с агентом. А Ozon c 24 июня мне и вовсе не отвечает», – рассказал Юрий.

Россиянин собирается подавать в отношении продавца претензию, а затем, если эта мера не приведет к положительному результату, вероятно, обратится в суд.

«В данном случае не имеет значения, кому писать претензию. Ее можно направить как в место покупки билета (Ozon), так и в два адреса, – прокомментировал TourDom.ru юрист Игорь Косицын. – Если претензия не возымеет действия, то далее уже необходимо обращаться в суд, и тут я бы тоже указал двух ответчиков – Ozon и российское представительство “Турецких авиалиний”. Суд выяснит, у кого деньги, и взыщет с надлежащего ответчика».

Юрист Альянса туристических агентств Мария Чапиковская обратила внимание, что если вылет планировался в Россию, то на эти правоотношения действует российское законодательство:

«Судиться с иностранной авиакомпанией можно в РФ, это вполне нормальная практика».

Редакция направила запросы в Ozon Travel и Turkish Airlines с предложением разъяснить ситуацию – по какой причине деньги до сих пор не дошли до покупателя.

Ранее мы написали, что пассажирка отсудила у «Аэрофлота» более 200 тыс. руб. за рейс, который улетел без нее.