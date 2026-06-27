Как безопасно уехать в отпуск

Перед длительным отъездом из квартиры в отпуск важно правильно подготовить бытовую технику и инженерные системы, чтобы избежать поломок оборудования и снизить риск бытовых аварий, сообщает ИА DEITA.RU.

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Об этом в интервью РИА Новости рассказал специалист по электрике Вячеслав Локтев, зарегистрированный на сервисе "Профи.ру". Эксперт подчеркнул, что одной из самых распространенных ошибок является оставление техники подключенной к сети. Многие считают, что в выключенном состоянии приборы не представляют опасности, однако на самом деле они продолжают потреблять электроэнергию и могут пострадать от резких скачков напряжения. Поэтому перед отъездом рекомендуется отключить все электроприборы, вынимая вилки из розеток. Если в квартире предусмотрены отдельные автоматы для разных групп потребителей, таких как кондиционер или бытовая техника, можно отключить нужные линии. В случае, если все розетки подключены через общий автомат, лучше всего полностью обесточить квартиру через вводной автомат в электрощитке. Однако перед этим стоит убедиться, что в квартире не осталось устройств, которым требуется постоянное питание.

Среди исключений — холодильник, который лучше оставить включенным, чтобы избежать неприятного запаха от запертой в нем еды. Если есть возможность опустошить холодильник, то его можно отключить. Также можно оставить работать роутеры, камеры видеонаблюдения и сигнализацию, которые обеспечивают безопасность жилья.

Перед отъездом важно также проверить состояние электропроводки и розеток. Если есть признаки неисправностей, их следует устранить заранее, чтобы избежать потенциальных опасностей. Кроме того, необходимо перекрыть газ, если он есть в квартире, а также отключить бойлеры и другие системы нагрева воды. Не стоит забывать и о перекрытии воды, так как даже небольшая протечка может привести к серьезным последствиям.

Ранее считалось, что оставление включенного света или телевизора может создать эффект присутствия хозяев и отпугнуть злоумышленников. Однако Локтев отметил, что такие методы не всегда эффективны и могут создавать дополнительную нагрузку на сеть. Вместо этого он рекомендует использовать современные охранные системы, камеры видеонаблюдения и датчики движения для контроля за квартирой во время отпуска.

Что касается окон, то их лучше полностью закрыть жителям нижних этажей. На верхних этажах можно оставить окно на микропроветривании, однако стоит помнить, что даже небольшой дождь при сильном ветре может привести к попаданию воды в помещение.