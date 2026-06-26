Хватит кормить авиакомпании: как летать с перевесом багажа совершенно бесплатно

Юрист Манько объяснил россиянам, как летать с перевесом совершенно бесплатно.

Российские туристы могут не переплачивать, если вес их багажа оказался выше нормы, указанной в билете. Если люди летят вдвоем или всей семьей, лишние килограммы можно распределить между пассажирами. Об этом изданию "Абзац" сообщил юрист Александр Манько.

– По закону пассажиры одного рейса могут смело суммировать нормы багажа. Это действительно для всех авиакомпаний. Но чтобы фокус удался, нужны три условия, – пояснил эксперт.

Чтобы не тратить лишние деньги и не избавляться от вещей прямо в аэропорту, пассажиры должны лететь одним рейсом и иметь билеты с включенным багажом. Регистрироваться лучше одновременно на одной стойке. Кроме того, чемоданы должны быть оформлены в рамках одного бронирования.

И самое важное: ни один чемодан не должен весить больше 30 килограммов. Это максимальный вес, который грузчик может поднять без риска для спины. Все, что тяжелее, отправят уже не как обычный багаж, а как груз – и по совсем другим тарифам, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".