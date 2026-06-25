Что нужно проверить российским туристам до выезда за границу?

Россияне, планирующие путешествие за рубеж, должны заранее удостовериться, что им не запрещен выезд из страны — эта проверка способна уберечь от досадных недоразумений в аэропорту. Узнать о наличии ограничений можно на портале «Госуслуги: именно там отражается информация о возможных препятствиях для пересечения границы, сообщает телеканал «Саратов 24.

Право на введение такого запрета есть у судебных приставов либо у суда — по ходатайству пристава. Основанием для ограничения выезда чаще всего становится непогашенная задолженность. При этом порог суммы зависит от характера долга: в стандартных ситуациях речь идет о долге от 30 тысяч рублей, но в ряде случаев достаточно и 10 тысяч — например, если просрочка тянется свыше двух месяцев либо долг связан с выплатой алиментов, возмещением вреда здоровью, компенсацией в связи с потерей кормильца, а также с покрытием имущественного или морального ущерба, возникшего из‑за преступления. Кроме того, запрет могут наложить, если человек не выполнил неимущественные требования, предъявленные в рамках исполнительного производства.

Чтобы избавиться от ограничения, нужно исполнить обязательства — например, погасить долг. Однако даже после оплаты запрет не снимается мгновенно: сведения должны дойти до пограничной службы, на что требуется определенное время. Поэтому, если долг погашен, а запрет по‑прежнему действует, следует обратиться к судебному приставу с официальным ходатайством. Крайне важно не откладывать проверку на последний момент: попытка урегулировать вопрос в день отъезда, как правило, не дает результата, ведь система не успевает обработать данные. Продуманный подход к подготовке поездки позволит избежать срывов и спокойно отправиться в путешествие.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что россияне этим летом могут воспользоваться прямыми рейсами в 35 стран. Там уточнили, что в перечень направлений с прямым авиасообщением из России вошли ближневосточные страны: Турция, Бахрейн, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Израиль, Иордания, Ирак, Иран и Афганистан, а также африканские государства — Египет, Сейшельские острова, Марокко, Танзания, Тунис и Эфиопия.