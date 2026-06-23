Когда выгоднее лететь в Турцию: цены на туры в популярные отели

Турция остается одним из самых востребованных зарубежных направлений у российских туристов, а спрос на отдых на Анталийском побережье сохраняется высоким на протяжении всего сезона. Редакция TourDom.ru сравнила стоимость недельных туров на двоих с вылетом из Москвы в середине июля, августа и сентября в популярных отелях разных ценовых категорий.

Оказалось, самые заметные изменения цен происходят не в бюджетном сегменте, а в дорогих отелях Турции. Если доступные гостиницы к осени дешевеют на десятки тысяч рублей, то в премиальных объектах экономия может достигать сотен тысяч.

Например, недельный отдых в отеле Barut B Suites 4* в Анталье с перелетом из Москвы в июле и августе обойдется в 190 тыс. руб. на двоих, а в бархатном сезоне аналогичный вариант можно забронировать за 175 тыс. Тур в Lonicera World Hotel 4* в Аланье летом предлагается за 215–220 тыс. руб. и за 190 в сентябре. Таким образом, поездка на отдых в начале осени позволит туристам сэкономить до 30 тыс. руб. по сравнению с серединой лета.

В сегменте качественных семейных «пятерок» снижение стоимости к сентябрю 2026-го тоже ощутимо. Так, недельный тур в Selectum Family Resort в Белеке стоит от 260 тыс. руб. в июле и августе и от 240 в сентябре. Похожая ситуация и в Dobedan Exclusive Hotel & Spa 5* в Анталье. Туры с проживанием в этом отеле с вылетом из Москвы в июле и августе 2026-го продаются по цене от 290 тыс. руб. на двоих. А в сентябре такой же вариант доступен за 260 тыс. руб.

Еще заметнее разница в Sherwood Exclusive Kemer 5*: стоимость турпакета снижается с 320 тыс. в июле до 270 в начале осени. Туристы смогут сэкономить 50 тыс. руб. Отдых в Nirvana Dolce Vita 5* в Кемере в июле 2026 года обойдется от 340 тыс. руб., а в сентябре тур можно заказать за 300 тыс. руб.

Туристы, выбирающие премиальные отели Белека, тоже могут сэкономить, причем порядка 100 тыс. Например, тур на неделю с размещением в Maxx Royal Belek Golf & Spa стоит 680–690 тыс. руб. летом и 570 тыс. в сентябре. Туристы смогут сэкономить 120 тыс. руб., или 17% от стоимости в середине лета. В Cullinan Golf Resort Belek цены снижаются с 720 тыс. руб. в июле до 550 тыс. в бархатный сезон – фактически почти на четверть от июньского уровня.

В июле недельный тур на двоих в премиальный Regnum Carya Golf & Spa стоит 890 тыс. руб., в августе стоимость немного снизится – до 850 тыс. руб. А в сентябре аналогичный вариант можно купить уже за 600 тыс., то есть на треть дешевле, чем летом.

Таким образом, для туристов, не привязанных к школьным каникулам, сентябрь выглядит наиболее выгодным временем для отдыха в Турции. В бюджетных гостиницах экономия обычно составляет 10–20 тыс. руб., в качественных семейных «пятерках» – 25–50 тыс., а в премиальном сегменте может достигать сотни тысяч рублей. При этом отдыхать в сентябре для многих туристов более комфортно, чем в пик сезона – уже нет сильной жары, а море остается теплым.