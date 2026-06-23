У пассажира на борту самолета Уфа-Анаталья загорелся пауэрбанк

В аэропорту Уфы перед вылетом в Анталью у одного из пассажиров загорелся портативный аккумулятор.

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Как сообщает SHOT, возгорание произошло на этапе посадки: пауэрбанк вспыхнул, и по салону начал распространяться дым.

Члены экипажа оперативно отреагировали — они поместили устройство в термостойкий контейнер и залили его водой. В результате инцидента никто из 150 пассажиров не пострадал.

На борту зафиксированы лишь небольшие повреждения: выгорел карман сиденья и ковровое покрытие. Несмотря на происшествие, самолет не отстраняли от полетов — он успешно вылетел в Турцию точно по расписанию.

Авиакомпания вновь обратила внимание пассажиров на правила перевозки литиевых батарей: такие устройства нельзя сдавать в багаж, они должны находиться исключительно в ручной клади.