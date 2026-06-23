Названы шесть блюд в Китае, от которых лучше отказаться туристам

Путешественники, отправляющиеся в Китай, нередко стремятся попробовать как можно больше местных яств, полагая, что это неотъемлемая часть знакомства с культурой. Однако, как показывает практика, далеко не вся национальная кухня подходит для непривычного европейского желудка, а некоторые угощения и вовсе созданы исключительно для развлечения гостей, передает «ФедералПресс».

Как отмечает Елена, автор блога «Лайк Трэвел Путешествия», за время двух поездок в Китай общей продолжительностью более месяца она пришла к твердому выводу: не стоит бездумно пробовать всё подряд, поскольку последствия таких экспериментов могут оказаться малоприятными, и привычное для других стран правило «попробовать всё новое» здесь работает далеко не всегда.

Насекомые

Вопреки расхожему стереотипу, китайцы вовсе не включают жуков и личинок в свой повседневный рацион.

Подобные деликатесы продаются исключительно как аттракцион для иностранцев, желающих получить острые ощущения и снять эффектное видео.

Местные жители обходят такие лотки стороной, а вся эта индустрия держится исключительно на спросе со стороны гостей страны.

Субпродукты и сложные соусы

Многие заведения предлагают блюда из потрохов, которые проходят длительное маринование с обилием специй, сахара и усилителей вкуса.

Для адаптированных китайских желудков такая пища привычна, тогда как у европейцев она может вызвать серьезный дискомфорт.

Елена рекомендует начинать гастрономическое знакомство с нейтральных супов, риса с овощами или морепродуктов и лишь постепенно добавлять более экзотические позиции, внимательно следя за реакцией организма.

Локальные кафе с очередями

Распространенная туристическая стратегия «идем туда, где много местных» в Китае часто дает обратный эффект.

Стандарты гигиены и вкусовые предпочтения китайцев кардинально отличаются от европейских: то, что они считают идеально приготовленным, для приезжего может оказаться чересчур жирным, острым или приторным. Поэтому длинная очередь – скорее повод насторожиться, чем знак качества.

В голодном состоянии разумнее выбирать точки, где можно самостоятельно скомбинировать ингредиенты для лапши или супа, и обязательно пробовать соусы малыми дозами – например, арахисовый на поверку часто оказывается смертельно острым перечным.

Уличная еда и антисанитария

Несмотря на аппетитный вид, мясо с лотков сильно маринуется, что маскирует его свежесть, а условия приготовления зачастую далеки от привычных норм – персонал редко использует перчатки и головные уборы. Если уличный перекус и может порадовать вкусом, то вечером велик риск получить расстройство.

Морепродукты в этом плане безопаснее, так как их готовят быстрее и с меньшим количеством приправ.

Гигантские фрукты и овощи

В супермаркетах бросаются в глаза клубника размером с кулак и яркие, словно пластиковые, овощи.

Однако эти плоды, выращенные с помощью химикатов и ГМО, чаще всего абсолютно безвкусны и не несут пользы, а их влияние на здоровье непредсказуемо.

Также не стоит вестись на фрукты в сахарном сиропе – это очередная туристическая приманка.

Снэки с сюрпризом

Перед покупкой незнакомых закусок в супермаркете полезно изучить их состав в интернете – некоторые могут оказаться неожиданно острыми или обладать слабительным эффектом, что особенно некстати в дороге.

Как отмечает Елена, главными гастрономическими рисками в Китае остаются: жареные насекомые (как развлечение для туристов), любые субпродукты, неестественно крупные овощи и фрукты, большинство острых соусов, уличное мясо без должного контроля гигиены, а также сомнительные снеки.

Прежде чем заказать незнакомое блюдо, стоит оценить не только его внешний вид, но и потенциальные последствия для самочувствия.