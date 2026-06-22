Эксперт перечислила уловки мошенников, которые оставят без денег и отпуска

При покупке турпутевки можно нарваться на мошенников. Как не попасться на их уловки и не перепутать настоящего турагента с обманщиком, пояснила куратор платформы НФ "Мошеловка.рф" Алла Храпунова. Она же перечислила 7 уловок мошенников.

Первая схема - сайт-клон известного туроператора. Вы ищете в поиске горячую линию или официальный сайт "компании, переходите по верхней ссылке (не глядя на пометки "реклама" или "промо") и попадаете на страницу, полностью копирующую настоящую. Только телефон или ссылка там ведут к фальшивому менеджеру, который предлагает суперскидку. Вы переводите деньги, а вместо билетов - тишина, пишет KP.RU.

Важно научиться проверять сайты - мошенники часто регистрируют похожие домены, заменяя буквы или меняя зону (.net, .online вместо .ru). Никогда не переводите деньги на карту частного лица - настоящий оператор так не делает.

Вторая схема - сайт-обманка с дешевыми билетами. Вы ищете в интернете авиабилеты или отель, находите агрегатор с красивым дизайном и ценами на 30-40% ниже рынка. При вводе паспортных данных и номера карты с нее списывается вся сумма за тур, а позже мошенники пытаются снять все остальное. Защита: перед вводом данных перепроверьте акцию на других сайтах и внимательно проверьте адрес страницы.

Третья схема - лотерея с выигрышем тура, круиза или проживания. На почту или в соцсети приходит письмо: "Поздравляем, вы выиграли!" (якобы от отеля, туроператора или мобильного оператора). Чтобы получить приз, просят оплатить налог, курортный сбор или "бронь люкса" - 5-15 тысяч рублей. После перевода организатор исчезает. Защита: вы не можете выиграть в том, в чем не участвовали. Все акции проверяйте на главной странице официального сайта.

Четвертая схема - фейковое бронирование жилья. Вы находите идеальную квартиру у моря, "собственник" просит предоплату за сутки-двое или неделю (спрос бешеный). Фото украдены с реальных сайтов, после перевода "хозяин" исчезает. Защита: общайтесь только в официальном чате платформы, не переводите деньги напрямую. На популярных площадках работает трехсторонняя сделка - владелец получит деньги только после вашего заселения.

Пятая схема - двойная продажа тура. В аэропорту или отеле выясняется, что билеты на вас не выпущены, а бронь аннулирована - агент продал один тур двоим и исчез. Защита: проверка через номер бронирования и звонок в отель не помогут - аферисты присылают реальные номера, оформленные на других людей. Единственный способ - быть внимательным на этапе выбора и оплаты, а не после.

Шестая схема - звонок от "туроператора" с требованием доплаты за курсовую разницу. За день до вылета звонят и говорят, что тур отменят, если не внести 15 тысяч рублей на карту. Используются утекшие базы. Защита: положите трубку и сами перезвоните в агентство по номеру из договора или с официального сайта.

Седьмая схема - "агентство-однодневка" в соцсетях. В мессенджере попадается частный агент с эксклюзивными ценами, профиль усыпан фото счастливых туристов и отзывами. Предлагает суперсрочное предложение - "последний номер вдвое дешевле, бронь сгорит через час". Защита: пользуйтесь такими каналами, только если лично знаете продавца. Каналы в мессенджере и соцсети со скидками 50% - сейчас самый массовый канал обмана.