Турагенты объяснили, как жить во времена «ковров» в аэропортах

Закрытие аэропортов уже перестало быть редким форс-мажором. Если раньше «ковры» вводились в основном ночью, то теперь туристы теряют часы отдыха и рискуют сорвать стыковки даже на утренних и дневных рейсах. Мы спросили турагентов, как они советуют клиентам защищаться от этой новой реальности.

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План «Ковер» как новая норма

По словам турагентов, участников «Редколлегии ТурДома», часть туристов уже привыкла к тому, что расписание может измениться буквально в последний момент.

«Нередко клиенты еще на этапе выбора тура учитывают возможные задержки, особенно если летят через Москву или планируют сложные стыковки», – рассказал Сергей Калинин, независимый эксперт в турбизнесе.

Другим приходится объяснять, что в расписании авиаперелетов возможны переносы вылетов.

«Выбирают рейсы, чтобы не пропадал световой день отдыха, форс-мажор не берут во внимание», – отметили в профессиональном чате «ТурДома».

Со своей стороны турагенты адаптировались к ситуации и заранее предлагают варианты, которые помогают снизить риски и сохранить запланированный отдых без лишних переживаний.

Гарантия, которая не работает

Один из популярных советов касается услуги конкретизации рейса. Раньше она считалась хорошим способом выбрать удобное время вылета: отправиться на отдых ранним утром и вернуться домой поздним вечером, максимально используя каждый день отпуска.

Однако в нынешних условиях многие специалисты считают такую доплату не слишком оправданной. Даже если за туристом закреплен конкретный рейс, это не защищает его от изменений в расписании. При введении ограничений задерживаются все самолеты.

В результате путешественник может потратить значительную сумму – иногда речь идет о нескольких сотнях долларов или евро на человека – и не получить никаких преимуществ.

Лишний день вместо неоправданных расходов

Самый популярный совет туристам звучит неожиданно просто: вместо конкретизации рейса лучше добавить к отдыху еще одни сутки.

«Рекомендуем всем без исключения не платить за удобные рейсы, а просто брать на сутки больше: во многих случаях это даже дешевле», – отметил турагент из Москвы Андрей Федоров.

Если вылет задержат, у туриста останется запас времени, а отпуск не будет восприниматься как потерянный. Когда же все пройдет по расписанию, дополнительный день станет приятным бонусом.

«Спокойно проживаете на один день больше, а время обратной дороги уже подстроено под обстоятельства», – подтвердила Ольга Дылейко, руководитель турагентства Ardi Tour.

По ее оценке, особенно заметна выгода для семей. Доплата за удобный вылет для нескольких человек нередко значительно превышает стоимость «лишней» ночи на курорте.

«Уже второй год меняю конкретизацию на дополнительный день проживания, здесь только плюсы».

Конечно, такой вариант подходит не всегда. Например, на некоторых чартерных направлениях рейсы выполняются раз в 10 дней, и увеличить продолжительность отдыха невозможно. Но там, где выбор есть, специалисты считают дополнительные сутки самым практичным решением.