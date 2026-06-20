Названы блюда на шведском столе, которые грозят отравлением

Отпуск по системе «всё включено» может обернуться не пляжем и экскурсиями, а инфекцией и номером в отеле. Турэксперт, руководитель турфирмы Наталия Ансталь в беседе с Life.ru рассказала, какие продукты на шведском столе чаще всего становятся причиной отравлений.

В первую очередь эксперт советует отказаться от салатов, особенно заправленных соусами, а также с осторожностью относиться к йогуртам. Овощи (помидоры, огурцы) даже в ненарезанном виде лучше не брать, если нет возможности их тщательно вымыть.

«Лучше брать изделия, которые подвергались термической обработке», — подчеркнула Наталия Ансталь.

По словам специалиста, перед бронированием важно изучать отзывы именно по питанию — это один из главных критериев безопасного отдыха. Также стоит заранее узнать, как отель организует шведский стол: огромный выбор блюд не всегда означает качество и разнообразие.

Если вы почувствовали недомогание, можно выпить кока-колу.

«Она в своём составе содержит вещества, которые очень часто нейтрализуют отравление. Хотя кока-колу в принципе пить вредно, в случае отельного отдыха иногда для профилактики её очень хорошо употребить», — поделилась Ансталь.

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