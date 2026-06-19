Багаж, отмены и «ковры»: стоит ли бояться стыковочных рейсов

«Стыковочный рейс? Нет, спасибо». С такой реакцией турагенты сталкиваются регулярно. Многие туристы уверены, что пересадка почти гарантирует потерю багажа, сорванный отпуск и дополнительные расходы. Однако на практике большинство популярных страхов оказываются сильно преувеличенными.

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Какие из них действительно имеют основания, а какие существуют скорее по инерции, рассказала участница редколлегии «ТурДома» и гендиректор турагенства Ardi Tour Ольга Дылейко.

Что происходит с багажом

Пожалуй, самый распространенный страх связан именно с чемоданами.

Многие уверены: чем больше пересадок, тем выше вероятность остаться без вещей. При оформлении билета на весь маршрут ситуация выглядит иначе.

«Человек сдает багаж в начальной точке маршрута и получает его уже в конечной. Даже если где-то по пути возникает задержка, багаж, как правило, следует по маршруту автоматически», – объясняет Ольга Дылейко.

Если весь путь оформлен одним бронированием, ответственность за дальнейший перелет остается за перевозчиком.

Конечно, задержки багажа случаются у любых перевозчиков, в том числе на прямых рейсах. Но сама пересадка не делает такие ситуации более вероятными.

Кто заплатит, если рейс задержался

Этот аргумент часто становится решающим в пользу прямого перелета.

При этом многое зависит от того, как оформлено путешествие. Одно дело – билет на весь путь, другое – самостоятельная покупка отдельных сегментов у разных авиакомпаний.

Когда весь маршрут оформлен одной перевозкой, ответственность за доставку пассажира в конечный пункт остается за авиакомпанией.

«Если турист летит по единому билету и первый рейс задержался, авиакомпания сама перебронирует его на следующий рейс бесплатно», – говорит эксперт.

Именно поэтому специалисты советуют обращать внимание не только на стоимость перелета, но и на условия перевозки. Основные риски возникают тогда, когда путешественник самостоятельно собирает маршрут из независимых билетов.

Помогут ли в транзитном аэропорту

Для многих туристов пересадка в крупном международном хабе выглядит почти как испытание: незнакомый аэропорт, другой язык, ограниченное время до вылета.

Но современные транзитные узлы создавались именно для таких пассажиров.

«Во всех аэропортах есть информационные стойки, справочные службы, указатели и табло. Если человек не понимает, куда идти, он всегда может обратиться к сотрудникам аэропорта», – отмечает Ольга Дылейко.

По ее словам, крупные аэропорты ежедневно обслуживают десятки тысяч транзитных пассажиров, поэтому навигация там обычно максимально понятна и рассчитана в том числе на иностранцев.

Почему перелет с пересадкой часто стоит дешевле

Многие туристы убеждены, что дополнительный сегмент автоматически делает поездку дороже. На практике нередко происходит обратное.

Именно пересадка позволяет заметно сократить расходы на дорогу, особенно на дальних маршрутах.

«В большинстве случаев такие перелеты дешевле прямых. Многие иностранные авиакомпании предлагают более выгодные тарифы», – считает эксперт.

Разница в цене может достигать десятков процентов. Туристы часто выбирают маршруты через Дубай, Абу-Даби, Стамбул, Доху или Пекин, получая более привлекательную стоимость без существенной потери времени. Например, перелет на Мальдивы или Шри-Ланку будет заметнее дешевле.

Правда ли, что такие рейсы отменяют чаще

Еще одно распространенное опасение связано с отменами.

На самом деле они зависят не от наличия пересадки, а от конкретных обстоятельств: погоды, ограничений воздушного пространства, технических причин или изменений расписания.

«Если авиакомпания меняет рейс, пассажир получает уведомление заранее. Ему предлагают альтернативную перевозку либо возврат средств в соответствии с правилами тарифа», – поясняет Ольга Дылейко.

Если билет оформлен на весь путь, перевозчик также берет на себя решение вопроса с дальнейшим перелетом.

Во время введения режима «Ковер» ограничения затрагивают все рейсы аэропорта – как прямые, так и стыковочные. Сам факт пересадки не делает такой перелет более уязвимым.

Когда пересадка действительно может создать проблемы

Это не означает, что у такого формата путешествий нет слабых мест.

По словам эксперта, осторожнее стоит относиться к слишком коротким стыковкам.

За последние годы количество задержек рейсов выросло во многих странах мира. Причины могут быть самыми разными – от неблагоприятной погоды до временных ограничений на использование воздушного пространства.

«Сегодня я рекомендовала бы выбирать стыковки продолжительностью от 3 до 7 часов. Тогда риск не успеть на следующий рейс становится минимальным», – считает Ольга Дылейко.

Особенно это актуально для крупных аэропортов, где переход между терминалами может занять дополнительное время.

Почему без пересадок сегодня не обойтись

Главное преимущество таких маршрутов заключается не только в экономии.

Они дают доступ к направлениям, которые невозможно или крайне сложно обеспечить прямым авиасообщением. Например, на Бали, Шри-Ланку, Мальдивы и многие другие популярные направления туристы часто добираются именно с пересадками. Особенно это касается туристов из регионов России, где выбор вариантов прямых перелетов ограничен.

При этом единого мнения на рынке нет. Некоторые представители турагентств считают, что перелет с пересадкой не всегда оказывается оптимальным сценарием. Особенно для тех, кто живет в регионах и планирует перелет из Москвы. В условиях периодических сбоев в работе аэропортов они рекомендуют по возможности добираться до города начала тура поездом или на автомобиле. Если же без авиаперелета не обойтись, стоит прилетать заранее – за несколько дней до вылета за границу, чтобы снизить риск срыва всей поездки из-за задержки внутреннего рейса.