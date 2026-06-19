Как экономно отдохнуть на юге России

Туристы могут получить скидку до 30 процентов на отдых в отеле на юге России при въезде большой компанией. Советы для экономного отпуска россиянам дал вице-президент АТОР по внутреннему туризму, гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин в беседе с KP.RU.

По сообщению турэксперта, на данный момент отели наблюдают за ситуацией на рынке. Туроператоры надеются, что в июле и августе спрос на отдых внутри страны подрастет. На этот период скидок пока нет.

«Но если вы хотите, например, отдохнуть в районе Большого Сочи сейчас, в июне, то можно рассчитывать на скидку 10-15 процентов. А если ехать большой компанией и договариваться с отелем напрямую, то можно выбить и 30 процентов за массовость», — объясняет Ромашкин.

Отмечается, что срок бронирования отелей путешественниками сократился до одной или двух недель, то есть поездка может быть спонтанной. Поэтому представитель АТОР советует подписаться на несколько отелей и следить за акциями, которые появятся, чтобы стимулировать спрос. В таком случае зарезервировать номер удастся быстрее и с большей выгодой.

На данный момент интерес к отдыху в Анапе вырос на 40 процентов в сравнении с 2025 годом — это лучший показатель среди всех российских направлений. Спрос на летний отдых в Сочи, напротив, упал на 15 процентов.

«Среди причин — нестабильная работа аэропорта. А еще Сочи в массовом восприятии считается дорогим курортом, хотя на самом деле город большой, там 160 километров пляжей, и размещение очень разное по цене. Если бронировать не центр, а, например, Лазаревское, то цены будут ниже, чем в Крыму и Анапе. А в Адлере — примерно как в Крыму», — добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что предпочитающие люксовый туризм россияне полюбили круизы. Специалисты отмечают, что туристы устали от однотипного пляжного отдыха и хотят за одну поездку увидеть сразу несколько стран.